NBA News: Dennis Schröder könnte Saisonstart der Los Angeles Lakers mit Fingerverletzung verpassen

Dennis Schröder könnte den Saisonstart der Los Angeles Lakers verpassen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat sich der Kapitän der deutschen Nationalspieler eine Fingerverletzung zugezogen.

Schröder war bereits bei der Niederlage der Lakers in Sacramento im letzten Preseason-Spiel nicht mehr dabei und blieb für weitere Tests in Los Angeles. Laut Shams Charania (The Athletic) ist noch nicht klar, wie lange der Deutsche ausfallen wird, jedoch erscheint ein Einsatz bei den Golden State Warriors in der Nacht auf Mittwoch (live ab 4 Uhr auf DAZN) unrealistisch.

Für Schröder ist es der nächste Rückschlag in einer verkorksten Vorbereitung. Erst vor knapp einer Woche konnte der Braunschweiger zum Team stoßen, nachdem er Probleme mit dem Visum hatte und nicht in die USA einreisen konnte.

So konnte Schröder nur ein Spiel in der Preseason absolvieren. Gegen die Minnesota Timberwolves kam der Deutsche in nur 9 Minuten auf 1 Rebound, alle seine vier Wurfversuche gingen daneben.

Durch den möglichen Ausfall von Schröder gehen den Lakers auch langsam die Guards aus, da sich auch Russell Westbrook beim Spiel in Sacramento am Oberschenkel verletzte. Sein Einsatz gegen Golden State ist ebenfalls fraglich.