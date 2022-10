NBA News: Memphis Grizzlies binden Youngster Brandon Clarke für weitere vier Jahre

Die Memphis Grizzlies haben sich mit Brandon Clarke auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Kurz vor der Deadline zum Saisonstart bindet Memphis damit einen weiteren Spieler des jungen Kerns langfristig.

Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) zunächst berichtete, bekommt der 26-Jährige eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 52 Millionen Dollar, die im Sommer 2023 beginnt und damit bis 2027 läuft. Die Grizzlies haben den Deal mittlerweile offiziell bestätigt.

In seinen bislang drei Jahren in der NBA hat sich der 21. Pick des Draft 2019 zu einem wichtigen Bestandteil der Grizzlies-Bank entwickelt. Der Big Man legte in der vergangenen Saison 10,4 Punkte, 5,3 Rebounds und 1,1 Blocks pro Spiel auf bei einer Wurfquote von 64,4 Prozent aus dem Feld.

Neben Clarke haben die Grizzlies in dieser Offseason weitere Eckpfeiler der Franchise langfristig gebunden, darunter Ja Morant (5 Jahre, bis zu 231,4 Mio. Dollar) oder Steven Adams (2 Jahre, 25,2 Mio. Dollar). Auch Jaren Jackson J. steht bis 2026 unter Vertrag.

Aus der Rookie-Klasse von 2019 haben mit Clarke nun insgesamt acht Spieler eine vorzeitige Vertragsverlängerung erhalten. Die Deadline für die Rookie Scale Extension ist am 17. Oktober. Spieler aus dem Draft von 2019, die bis dahin keine Vertragsverlängerung bekommen, werden im Sommer 2023 Restricted Free Agents.