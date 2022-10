NBA Mailbag zum Saisonstart 2022/23: Wir beantworten Eure Fragen!

Es ist endlich wieder soweit, der NBA Mailbag meldet sich aus der Sommerpause zurück! Die neue Saison ist schon wieder über eine Woche alt, es zeichnen sich ein paar Überraschungen, ein paar Enttäuschungen und tonnenweise Overreactions ab. Was wollt Ihr wissen?

Fazit nach einer Woche NBA-Wahnsinn: Die Trail Blazers werden Champions, die Sixers retten sich mit Ach und Krach höchstens ins Play-In und geht es nach Adam Silver, dann steigen die schamlos tankenden Lakers in die G-League ab.

Na gut, vielleicht nicht ganz. Die erste NBA-Woche hatte aber trotzdem allerhand Spektakuläres, Kurioses und Begeisterndes zu bieten - für manche Teams eben mehr, für manche weniger. Doch was bedeuten die aktuellen Entwicklungen? Wer muss eventuell auf dem Trade-Markt nachrüsten?

Wir wollen wissen, was Euch so kurz nach dem Saisonstart beschäftigt. Die Fragen könnt Ihr ab jetzt für die nächste Ausgabe des NBA Mailbags einreichen. Entweder Ihr schreibt sie hier in die Kommentare oder Ihr wendet Euch bei Twitter direkt an Ph_Jakob.

Kommende Woche folgen unsere Antworten auf die spannendsten Fragen im Mailbag, der während der regulären Saison wieder regelmäßig erscheint. Im Voraus sagen wir schon mal herzlichen Dank!