NBA News: Los Angeles Lakers planen angeblich erstes Kaderupgrade - Gespräche mit Moe Harkless

Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt planen die Los Angeles Lakers offenbar, den Kader personell zu verstärken. Laut Medienberichten denken die Lakers über eine Verpflichtung von Moe Harkless nach.

Der 29-Jährige ist aktuell auf dem Free-Agent-Markt zu haben und gilt als einer der besten verfügbaren Flügelspieler. Nach Informationen von Marc Stein (Substack) gibt es interne Diskussionen bei den Lakers um eine Verpflichtung von Harkless, Shams Charania (The Athletic) berichtet von einem bereits absolvierten Workout und einem Meeting der beiden Parteien.

Der Veteran wurde in der Offseason dreimal getradet, zunächst von den Sacramento Kings zu den Atlanta Hawks. Diese schickten ihn aus finanziellen Gründen weiter zu den Oklahoma City Thunder, kurz darauf folgte der dritte Trade nach Houston. In den Zukunftsplanungen der Rockets spielte Harkless aber ebenfalls keine Rolle, Mitte Oktober wurde er entlassen.

In seinen zehn Jahren in der NBA hat sich Harkless den Ruf als guter, vielseitiger Flügelverteidiger erarbeitet, allerdings ist sein Shooting unterdurchschnittlich (32,0 Prozent Dreierquote über die Karriere). Über seine Laufbahn legt er im Schnitt 6,9 Punkte und 3,5 Rebounds in 22,6 Minuten auf.

Das Shooting war auch bei den Lakers bislang ein Problem in den ersten beiden Saisonspielen, in dieser Hinsicht wäre Harkless wohl keine große Verstärkung. Seine Erfahrung und seine Toughness machen ihn laut Stein dennoch interessant für die Franchise aus Hollywood.

NBA-Resterampe: Hall-of-Famer auf der Suche nach dem letzten Strohhalm © imago images 1/27 Die ersten Saisonspiele sind rum, vielleicht sieht manch ein GM schon jetzt Optimierungsbedarf. Optionen gibt es auf dem freien Markt noch einige, darunter alternde Ex-Superstars. SPOX präsentiert die besten verbliebenen Free Agents auf jeder Position. © getty 2/27 POINT GUARDS - Platz 5: ELFRID PAYTON (28) - Spielte kein gutes Jahr für die Suns, als Backup-Spielmacher mit etwas Erfahrung aber nicht die schlechteste Wahl. Der Wurf ist natürlich ein Problem. © getty 3/27 Platz 4: RAJON RONDO (36) - Könnte sicher einigen Teams helfen, allerdings bedrohte er im Sommer eine Frau mit einer Waffe. Vermutlich haben Teams auch deswegen Abstand von einer Verpflichtung genommen. © getty 4/27 Platz 3: D.J. AUGUSTIN (34) - Nach seinem Trade zu den Lakers war er einer der besten Schützen des Teams (41,5 Prozent Dreierquote vergangene Saison). Wer einen erfahrenen Point Guard mit gutem Wurf sucht, könnte hier an der richtigen Adresse sein. © getty 5/27 Platz 2: KEMBA WALKER (32) - Bei seiner Ankunft in New York vor einem Jahr wurde er noch als Local Hero gefeiert, doch die Saison war ein Reinfall. Mittlerweile von den Pistons entlassen, Interesse gab es bislang keines. Die Knie sind die große Sorge. © getty 6/27 Platz 1: ERIC BLEDSOE (32) - Wurde von Portland entlassen, die Blazers fanden keinen Trade für den Defensiv-Spezialisten. Kann vor allem in der Regular Season noch jede Menge Minuten abspulen. © getty 7/27 SHOOTING GUARDS - Platz 5: AVERY BRADLEY (31) - Inzwischen ein klassischer 3-and-D-Spieler, der im Chaos der Lakers aber kaum eine Rolle spielte. Mit 31 Jahren sollte Bradley aber noch etwas im Tank haben. © getty 8/27 Platz 4: BEN MCLEMORE (29) - Bei den tankenden Blazers war er für einige Zähler von der Bank gut, kann auch mal von Downtown heiß laufen. Konstant darauf verlassen kann man sich beim ehemaligen Lottery Pick aber nicht. © getty 9/27 Platz 3: LOU WILLIAMS (35) - Macht Sweet Lou weiter? Das ist die große Frage, auch wenn seine Saison in Atlanta kein wirkliches Bewerbungsschreiben war. Für 10 Punkte von der Bank ist er aber weiterhin gut. © getty 10/27 Platz 2: FRANK JACKSON (24) - Die Pistons zogen überraschend seine Option nicht, Utah ließ ihn nach dem Training Camp gehen. Jackson ist ein guter Scorer (10,6 PPG) und sollte in der NBA noch eine Chance bekommen. © imago images 11/27 Platz 1: JEREMY LAMB (30) - Verletzungen waren in den vergangenen Jahren immer das große Thema bei Lamb. 2021/22 stand er immerhin 56-mal auf dem Parkett. Zwar fiel der Dreier nicht, doch als Bank-Scorer kann er produzieren. © getty 12/27 SMALL FORWARDS - Anmerkung: MILES BRIDGES (24) streichen wir aus diesem Ranking. Der Vorwurf häuslicher Gewalt gegen seine Frau wiegt schwer. Solange es kein Urteil gibt, dürfte Bridges keinen Vertrag bekommen. © getty 13/27 Platz 5: LANCE STEPHENSON (32) - Rick Carlisle hätte ihn gerne bei den Pacers gehalten, vermutlich muss Born Ready aber weiterziehen. Sehr balldominant, das könnte ein Problem werden, wenn es um potenzielle Abnehmer geht. © getty 14/27 Platz 4: KENT BAZEMORE (33) - Wir geben zu, auf dem Flügel müssen wir tief graben und finden dabei Bazemore, der bei den Lakers kaum das Feld sah. Wer eine gute Seele für die Kabine will, findet sie hier. © imago images 15/27 Platz 3: WAYNE ELLINGTON (34) - Im Gegensatz zu Bazemore gibt es für Ellington eine klare Rolle. Der 34-Jährige ist ein elitärer Shooter und kann mit Second Units Erfolg haben. © getty 16/27 Platz 2: TIMOTHÉ LUWAWU-CABARROT (27) - Erst vor wenigen Tagen haben sich die Suns von ihm getrennt. Der Franzose ist ein solider, hart spielender Rollenspieler mit ordentlicher Defense, aber auch mit einem wackligen Distanzwurf. © getty 17/27 Platz 1: MOE HARKLESS (29) - Allein in diesem Sommer dreimal getradet, bevor die Rockets ihn entließen. Schnappt vielleicht noch ein Playoff-Anwärter zu, der lange Arme und gute defensive Instinkte auf dem Flügel braucht? © getty 18/27 POWER FORWARDS - Platz 5: ED DAVIS (33) - Der Veteran ist in jedem Locker Room beliebt, in einer Rolle als erfahrener Veteran auf der Bank wäre er für aufstrebende, junge Teams vielleicht interessant. Aber sportlich kommt nicht mehr viel. © getty 19/27 Platz 4: PAUL MILLSAP (37) - Das gilt auch für den viermaligen All-Star, der vergangene Saison sowohl bei den Nets als auch bei den Sixers kaum Spielzeit sah. Womöglich neigt sich seine Karriere dem Ende entgegen. © getty 20/27 Platz 3: STANLEY JOHNSON (26) - Mit seiner Defense spielte er sich vergangene Saison in die Lakers-Rotation, doch er musste im Beverley-Trade weichen und wurde von den Jazz entlassen. Die Offense und vor allem der Wurf ist eine große Baustelle. © getty 21/27 Platz 2: DERRICK FAVORS (31) - In den Zukunftsplanungen der Thunder spielte er keine Rolle, nach seinem Trade nach Houston wurde er entlassen. In einer anderen Situation kann er aber immer noch ein guter Backup-Big sein (5,3 PPG und 4,7 RPG). © getty 22/27 Platz 1: CARMELO ANTHONY (38) - Würfe versenken ist bei Melo nicht das Problem, das wird er für immer können. In der Defensive liegt das Problemfeld, hier ist der 38-Jährige einer der Schlechtesten in der NBA. © getty 23/27 CENTER - Platz 5: TRISTAN THOMPSON (31) - Für Rebounds und ein paar Abschlüsse am Ring ist der Champion von 2016 immer noch zu haben. Vergangene Saison wurde er bei drei Teams rumgereicht, kein gutes Zeichen. © getty 24/27 Platz 4: DEMARCUS COUSINS (32) - Boogie kann noch immer als Backup der Offense helfen, Denver wählte aber lieber DeAndre Jordan. Es wäre Cousins aber zu wünschen, wenn er noch einmal eine Chance bekommt. © getty 25/27 Platz 3: LAMARCUS ALDRIDGE (37) - Auch LMA zeigte im Vorjahr, dass er noch was im Tank hat, kaum jemand trifft aus der Mitteldistanz so gut wie der frühere Spurs-Big. Könnte erneut eine Backup-Rolle einnehmen. © getty 26/27 Platz 2: HASSAN WHITESIDE (33) - Whiteside ist sogar noch etwas jünger und gehört noch immer zu den besseren Shotblockern der NBA. Viel mehr kann Whiteside nicht liefern, als Backup ist aber auch er eine gute Option. © getty 27/27 Platz 1: DWIGHT HOWARD (36) - Das gilt auch für Howard, auch wenn der Fit bei den Lakers nicht optimal war. Rebounds, ein paar Alley-Oops und Defense, das wird Superman weiter liefern können.

Sollte er wirklich in L.A. landen, müssten die Lakers zunächst einen Kaderplatz freiräumen. Sowohl Matt Ryan (einer der wenigen Distanzschützen im Kader) als auch Wenyen Gabriel spielen aktuell unter ungarantierten Verträgen.