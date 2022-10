NBA News - Kyrie Irving verteidigt Nets-Teamkollege Ben Simmons: "Gebt ihm eine verdammte Chance"

Nach der dritten Niederlage im vierten Saisonspiel der Brooklyn Nets hat Kyrie Irving seinen viel kritisierten Teamkollegen Ben Simmons in Schutz genommen. Die Fans und Medien sollten dem 26-Jährigen Zeit geben, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden, forderte Irving.

"Ich will nicht jeden Abend kritisch beleuchten, was Ben gut oder schlecht gemacht hat. Er ist ein Profi, er hat großartige Fähigkeiten, das hat er auch in der Vergangenheit gezeigt", holte der Nets-Guard nach der 99:110-Pleite gegen die Milwaukee Bucks aus. "Ihr fragt ständig: 'Was ist mit Ben? Was ist mit Ben?' Er hat zwei Jahre nicht gespielt, gebt ihm eine verdammte Chance."

Simmons hat die komplette vergangene Saison ausgesetzt, zunächst aufgrund von mentalen Problemen bei den Philadelphia 76ers und nach seinem Trade nach Brooklyn wegen Rückenproblemen. Vor der aktuellen Spielzeit stand er zuletzt im Juni 2021 auf dem NBA-Parkett.

Seine bisherigen Leistungen im Nets-Trikot brachten einiges an Kritik hervor, vor allem wird seine fehlende Aggressivität in der Offense bemängelt. Auch defensiv zeigte er zuletzt noch Rost. Gegen die Bucks startete er mit guten Drives ordentlich in die Partie, tauchte aber später ab (4 Punkte, 2/7 FG, 9 Assists und 5 Rebounds). In einer Szene war selbst Irving über die Mikrofone deutlich zu hören, wie er forderte: "Wirf den Ball, Ben!"

"Wir stehen zu ihm. Wir geben ihm positive Bestätigung und lassen ihn einfach spielen", betonte Kyrie auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Währenddessen müssen wir lernen, wie wir als Team gewinnen, es muss kein einzelner Spieler rausgehen und Superman sein. Jeder fordert im Basketball immer einen Helden, aber es ist ein Teamsport. Natürlich war ich nach dem Spiel frustriert, aber wir haben eine lange Saison vor uns."

Auch gegen die Bucks gab es positive Ansätze bei Simmons. Beispielsweise hielt die Defense Giannis Antetokounmpo in der ersten Halbzeit sehr gut in Schach, auch ein kleines Lineup mit Simmons als Center funktionierte gegen Ende der ersten Hälfte sehr gut. Dennoch verspielte Brooklyn einen 12-Punkte-Vorsprung zur Pause. Die Nets fanden nach dem Seitenwechsel keine Antwort mehr auf Giannis, im vierten Viertel war auch die Offense nicht mehr da.

NBA: Die Statistiken von Ben Simmons im Nets-Trikot

Minuten Punkte FG FT Rebounds Assists Steals Turnover Fouls vs. Pelicans 23 4 2/3 0/2 5 5 0 3 6 vs. Raptors 32 6 3/5 0/0 10 8 0 3 2 @ Grizzlies 28 7 2/5 3/5 3 8 1 5 6 @ Bucks 34 4 2/7 0/2 5 9 2 2 4

© imago images Die Big Three der Nets um Kyrie Irving (M.), Ben Simmons (l.) und Kevin Durant hat noch nicht überzeugt.

Nets: Head Coach Steve Nash erstmals rausgeschmissen

Genau wie Head Coach Steve Nash, der sich im dritten Viertel mit den Referees anlegte und mit zwei Technischen Fouls des Feldes verwiesen wurde. "Ich habe mich einfach für meine Jungs eingesetzt", erklärte der sonst eher sanftmütige Nash die überraschende Szene. Es war seine erste Ejection als Head Coach, auch als Spieler wurde er in 18 Jahren nur zweimal vom Feld geschmissen.

"Patty (Mills, Anm. d. Red.) hat einen gegnerischen Arm an den Hals bekommen, direkt vor den Augen des Refs", so Nash. Allerdings konnte man Mills in der Szene auch ein wenig Schauspielerei vorwerfen. "Ich fand nicht, dass das fair war. Dann habe ich mich einfach aufgeregt, dass ich ein Technisches Foul bekommen habe."