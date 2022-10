NBA: Bucks schlagen Nets dank Bully-Ball von Giannis Antetokounmpo - Durant und Co. im vierten Viertel kalt

Nächste Pleite für die Brooklyn Nets! Im Spitzenspiel der Eastern Conference setzen sich die Milwaukee Bucks mit 110:99 gegen die Star-Truppe aus New York durch. Giannis Antetokounmpo dreht nach dem Seitenwechsel auf, die Nets-Offense ist in der Schlussphase dagegen eiskalt.

Milwaukee Bucks (3-0) - Brooklyn Nets (1-3) 110:99 (BOXSCORE)

Lange überzeugte dafür die Nets-Defense, die Antetokounmpo bei nur 9 Zählern in der ersten Halbzeit hielt. Dann aber attackierte der Grieche immer wieder aggressiv die Zone und nahm das Spiel in die Hand. Er beendete die Partie mit 43 Punkten (16/25 FG), 14 Rebounds, 5 Assists sowie 3 Blocks, bei allerdings 7 Ballverlusten.

Bobby Portis unterstützte seinen Franchise-Star mit einem Double-Double von der Bank (20 und 11 Rebounds), Jrue Holiday kam noch auf 15 Zähler (5/18 FG) und Brook Lopez krönte seine starke Defensiv-Leistung mit 6 Blocks (dazu 7 Punkte und 6 Rebounds).

Bester Scorer der Gäste war Kevin Durant mit 33 Zählern (10/23 FG). Kyrie Irving hatte lange Probleme, kam aber immerhin auf 27 Punkte (9/21 FG, 0/7 Dreier) und 9 Rebounds. Ben Simmons legte 4 Punkte (2/7 FG, 0/2 FT), 9 Assists und 5 Rebounds auf. Im Schlussabschnitt blieb die Offense allerdings minutenlang ohne Punkte, als sich Milwaukee entscheidend absetzte.

In den Starting Fives gab es auf beiden Seiten keine Überraschungen, für Offensiv-Puristen war das erste Viertel aber trotz der Star-Power nichts. Die Bucks machten die Zone dicht, dort war kaum was zu holen für die Gäste. Simmons startete zwar mit einigen Drives, bekam aber auch ein frühes Technisches Foul aufgebrummt, weil er sich bei den Referees beschwerte. Kurz darauf erhielt Durant ein Flagrant Foul I für ein gefährliches Closeout.

Bucks schlagen Nets: Giannis dreht in Hälfte zwei auf

Milwaukee schaffte es allerdings nicht, die gute Defense, die zahlreiche Nets-Turnover oder die Überlegenheit an den Brettern in Zählbares umzumünzen. Der Offensiv-Motor der Hausherren stotterte ebenfalls: Nur 3 der ersten 19 Wurfversuche landeten im Ring, erst im neunten Anlauf saß der erste Dreier. Das brachte die Bucks aber etwas ins Rollen, Edmond Sumner (9) hielt von der Nets-Bank dagegen. 25:20 nach dem ersten Durchgang.

Allerdings fanden nun auch die Gäste nach dem schwachen Start immer besser in ihren Offensiv-Rhythmus, Mitte des zweiten Viertels übernahm Brooklyn wieder die Führung. Auch dank starker Defense, gerade Giannis konnte nicht schalten und walten wie gewohnt. Mit einem Lineup mit Simmons als Center und mehreren Shootern beendete Brooklyn die erste Hälfte mit einem 10:0-Lauf - 55:43 Nets.

In den Anfangsminuten des dritten Viertels verdoppelte Antetokounmpo im Nu seine Punkteausbeute dank einiger aggressiver Drives von 9 zur Halbzeitpause auf 18. Mitte des Abschnitts hatte Milwaukee wieder ausgeglichen. Kurz darauf verlor Nets-Coach Steve Nash aufgrund einiger strittiger Schiri-Entscheidungen komplett die Fassung und wurde mit zwei Technicals aus der Halle geworfen, seine erste Ejection als Coach. Sportlich blieb es spannend, es ging mit 78:76 Bucks ins vierte Viertel.

Nun fing Irving endlich Feuer, er erzielte 11 Nets-Zähler in Folge. Doch bei den Teamkollegen fielen auch offene Würfe nicht, es wurde wieder der Abnutzungskampf, der fast den gesamten Abend über zu sehen war. Und Giannis spielte weiter Bully-Ball in der Zone, Milwaukee blieb in Front (+7).

Erst nach einer fast sechsminütigen Nets-Dürrephase brachte Durant mal wieder ein paar Punkte aufs Scoreboard, der Greek Freak hatte sofort die Antwort parat. Der Vorsprung wuchs etwa drei Minuten vor dem Ende auf 15 Zähler an, das war die Entscheidung.

