NBA News: Dwight Howard liebäugelt mit seinem Karriereende

Dwight Howard hat auch knapp zwei Wochen vor Saisonstart noch kein neues Team gefunden. Der Center liebäugelt deswegen mit seinem Karriereende.

Wie Howard im Podcast All the Smoke verriet, würde er gerne noch ein paar Jahre dranhängen, allerdings habe sich bisher keine passende Situation für ihn ergeben. "Ich will spielen, aber es hat sich noch kein Team gefunden, welches mir Spielzeit anbietet." Dies sei für Howard aber eine Voraussetzung, damit er seine Karriere fortführen würde.

Auch deswegen ging es für D12 bei den Los Angeles Lakers nicht mehr weiter. "Ich dachte, dass ich genug gemacht hätte, um diesem Team zu helfen. Ich hatte auf eine Möglichkeit gehofft, um zu starten und viele Minuten zu spielen. Das hat nicht geklappt", blickte Howard auf die Vorsaison zurück.

Der 36-Jährige absolvierte für die Lakers 60 Partien, in 27 davon begann er als Starter. In durchschnittlich 16,2 Minuten legte der Big Man 6,2 Punkte und 5,9 Rebounds bei 61,2 Prozent aus dem Feld auf. Dies brachte Howard zum Nachdenken, ob er noch einmal einen ganzen Sommer voller Training investieren wolle, um dann doch nur auf der Bank zu sitzen.

"Ich mache mir schon Gedanken. Will ich einfach aufhören und was anderes machen oder komme ich noch einmal zurück, um den Leuten zu beweisen, dass ich es noch immer drauf habe?" Eine andere Möglichkeit, die sich für Howard auftun könnte, ist die WWE. Schon im Sommer besuchte der Center SummerSlam und sprach dort auch mit den Verantwortlichen. Howard selbst sei nach eigener Aussage nicht abgeneigt, in den Ring zu steigen

2004 war der heute 36-Jährige der erste Pick im NBA Draft und verbrachte die ersten acht Jahre seiner Karriere bei den Orlando Magic. Es folgten Stops bei den Los Angeles Lakers (3x), den Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards und den Philadelphia 76ers. Howard wurde achtmal All-Star, wurde achtmal ins All-NBA-Team gewählt, gewann dreimal Defensive Player of the Year und gilt als sicherer Hall of Famer.