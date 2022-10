NBA News: Dennis Schröder nach verpasstem Trainingsstart vor Rückkehr zu den Los Angeles Lakers

Dennis Schröder wird in der kommenden Woche offenbar in das Training Camp der Los Angeles Lakers einsteigen, nachdem er den Trainingsstart verpasst hatte. Derweil will die Lakers "Big Three" nach der enttäuschenden Vorsaison eine neue Richtung einschlagen.

Wie Dave McMenamin von ESPN berichtet, gehen die Lakers davon aus, dass Schröder Mitte kommender Woche zum Team stoßen wird. Bislang konnte er aufgrund von Schwierigkeiten mit seinem Visum nicht am Training Camp teilnehmen, doch offenbar zeichnet sich eine Lösung des Problems ab.

Im Training Camp wird er unter dem neuen Head Coach Darvin Ham voraussichtlich eine Chance haben, sich den Starterposten auf der Point-Guard-Position zu erkämpfen. In den vergangenen Wochen kursierten Gerüchte, dass Russell Westbrook womöglich auch von der Bank kommen könnte.

Bislang präferierte Coach Ham in den Trainingseinheiten aber eine Starting Five mit Westbrook an der Seite von LeBron James und Anthony Davis. Guard Kendrick Nunn und Center Damian Jones haben dem Bericht zufolge ebenfalls viele Trainingsminuten als Starter gesehen. In der vergangenen Saison war das Zusammenspiel der drei Stars Westbrook, James und Davis problembehaftet, nun erklärte Ham aber: "Ich vertraue diesen drei Jungs."

AD erklärte derweil die neue Strategie des Trios: "Letztes Jahr hat jeder versucht, selbstlos zu spielen, jetzt spielt jeder aggressiv. Russ, du bekommst den Ball und los! LeBron, du bekommst den Ball und los! Ich bekomme den Ball und los! Das war sehr hilfreich für uns."

Los Angeles Lakers: Funktioniert die Big Three mit Westbrook?

Natürlich würden alle drei weiterhin "selbstlose Teamkollegen" sein, "aber gleichzeitig müssen wir ins Rollen kommen", betonte Davis. "Das ist die wichtigste Veränderung, die wir bisher sehen wollten. Egal, wer den Ball bekommt, sei aggressiv. Das öffnet auch Räume für alle andere."

Verschiedene Verletzungen haben vergangene Saison dafür gesorgt, dass das Trio Westbrook, James und Davis nur 21 gemeinsame Spiele absolvieren konnte. In diesen Spielen stand L.A. bei einer Bilanz von 11-10. Die Lakers verpassten am Ende der Saison die Postseason, den Sommer über kursierten jede Menge Trade-Gerüchte um Westbrook. Dessen Trade-Wert ist aber im Keller, die Lakers konnten bislang keinen passenden Deal finden.

