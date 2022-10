NBA Preseason: Trae Young versenkt die Bucks mit Dreierfeuerwerk - Atlanta Hawks schlagen Milwaukee

Die Atlanta Hawks haben auch das zweite Duell mit den Milwaukee Bucks in Abu Dhabi gewonnen. Dabei fängt Trae Young so richtig Feuer und schenkt den Giannis-losen Bucks einen Dreier nach dem anderen ein.

Milwaukee Bucks (0-3) - Atlanta Hawks (2-0) 109:118 (BOXSCORE)

In Spiel zwei der Abu Dhabi Games 2022 und zum Abschluss des Gastspiels der NBA in den Vereinigten Arabischen Emiraten brannte Trae Young nochmal ein ordentliches Dreierfeuerwerk ab: 31 Punkte bei 7/9 aus der Distanz - darunter einige sehr tiefe Triples und insgesamt 11/15 FG -, dazu auch noch 6 Assists. Und das alles nur in einer Halbzeit.

Nach 20 Minuten Einsatzzeit war für Young auch schon Feierabend, nachdem der 24-Jährige vor allem im zweiten Viertel brandheiß war. Allein in diesem Durchgang traf er 5/5 von Downtown und erzielte 19 Punkte, dennoch ging es nur mit einem kleinen Vorsprung in die Halbzeitpause. Erst nach dem Seitenwechsel zogen die Hawks davon.

Nun ohne Young, John Collins (6 Punkte, 3/6 FG in 19 Minuten) und Dejounte Murray, der nach seinem starken Hawks-Debüt komplett geschont wurde, startete Atlanta mit einem 10:1-Lauf in das dritte Viertel, später setzten sich die Hawks auf bis zu 23 Punkte ab. De'Andre Hunter machte dabei mit 21 Punkten (9/13 FG) einen sehr guten Job, auch A.J. Griffin (13, 3/5 Dreier) oder Onyeka Okongwu (12, 4 Rebounds und 3 Assists) wussten zu überzeugen.

Erst als beide Coaches gegen Ende der Partie ihre Bank leerten, betrieb Milwaukee noch etwas Ergebniskosmetik, vor allem dank Lindell Wigginton (16, 4/6 FG), der vergangene Saison auf einem Two-Way-Contract spielte. Dahinter waren Bobby Portis (15) und Jrue Holiday (12 und 4 Assists, 4/11 FG) die besten Bucks-Scorer.

Franchise-Star Giannis Antetokounmpo bekam derweil eine Pause, im ersten Duell mit den Hawks war er noch auf der Suche nach seinem Groove. Diese Suche kann er zurück in den USA fortsetzen, kommende Woche gastieren die Bucks in Chicago, bevor das letzte Preseason-Spiel vor eigenem Publikum gegen Brooklyn ansteht. Die Hawks treffen vor dem Saisonstart am 18. Oktober noch auf die Cavs und Pelicans.