NBA News: Team USA baggert angeblich an Joel Embiid - auch Frankreich will den Sixers-Star

Team USA ist offenbar daran interessiert, Joel Embiid für die amerikanische Nationalmannschaft anzuwerben. Der Sixers-Star hat vor Kurzem die US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, er besitzt aber auch die französische Staatsbürgerschaft.

Damit darf Embiid für eine der beiden Nationen auflaufen. Sowohl die Franzosen als auch die US-Amerikaner hoffen, dass der Center bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris für jeweils ihr Team spielen wird. Team USA habe großes Interesse an Embiid, berichtet Marc Stein.

Der 28-Jährige wurde in Kamerun geboren, im Juli erhielt er die französische Staatsbürgerschaft, im Land hat er auch Familie. Anfang September nahm er allerdings auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an. Er ging in Florida zur High School und spielte später College-Basketball in Kansas. "Ich bin schon sehr lange hier, mein Sohn ist Amerikaner. Ich wohne hier und es ist ein Segen, hier zu sein. Also dachte ich mir, warum nicht?", erklärte Embiid seine Entscheidung.

Die französische Nationalmannschaft macht sich aber weiterhin Hoffnungen auf den Sixers-Star. "Ich weiß, dass er sich bereits mit ein paar unserer Spieler getroffen hat", sagte Nationaltrainer Vincent Collet am Donnerstag. "Ich denke, er sollte für uns spielen. Aber wir werden sehen. Wir werden seine Entscheidung respektieren, egal wie sie ausfällt."

Embiid selbst sagte zu Beginn des Training Camps, dass es noch zu früh für eine Entscheidung sei. "Ich will gesund bleiben und eine Championship gewinnen, danach schauen wir weiter", sagte er gegenüber der Associated Press.

Sowohl für die US-Amerikaner als auch für die Franzosen wäre der Center eine große Verstärkung im Kampf um Olympia-Gold. Der fünffache All-Star legte vergangene Saison 30,6 Punkte und 11,7 Rebounds bei 49,9 Prozent aus dem Feld auf und wurde Zweiter im MVP-Rennen.