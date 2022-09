NBA News: So könnte das In-Season-Tournament aussehen

Das von Commissioner Adam Silver vorgeschlagene Turnier während der NBA-Saison nimmt Formen an. Ein erstes Konzept steht, allerdings ist weiterhin unklar, ob die Teams dem Vorschlag zustimmen.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, sieht der Plan vor, dass frühestens ab der Saison 2023/24 im November sogenannte Pokalspiele ausgetragen werden. Die acht besten Teams würden dann in die K.o.-Runde einziehen und im Dezember in Do-or-Die-Spielen den Sieger ermitteln.

Die anderen 22 Teams setzen stattdessen die Regular Season wie gewohnt fort. Die Cup-Spiele wären auch normaler Bestandteil des Spielplans der Regular Season, lediglich das Finale wäre ein zusätzliches Spiel außerhalb des gewöhnlichen NBA-Kalenders über 82 Spiele.

Offen ist noch, welche Preise die Teams erhalten würden, welche die Runde der letzten Acht erreichen. Schon im vergangenen Jahr wurde darüber diskutiert. Dabei standen Prämien von bis zu einer Million Dollar pro Spieler im Raum.

Während des All-Star Games in Cleveland hatte Commissioner Adam Silver betont, dass die Spieler "empfänglicher" für Neuerungen sein müssten und nannte dabei ausdrücklich das In-Season-Tournament als Beispiel. Ob und wann die 30 Besitzer über das vorgeschlagene Modell abstimmen werden, ist derzeit noch völlig offen.