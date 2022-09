NBA News: Ex-Top-Pick Markelle Fultz verpasst große Teile der Vorbereitung für die Orlando Magic

Markelle Fultz wird die Saisonvorbereitung der Orlando Magic verpassen. Der Guard hat sich den großen Zeh im linken Fuß gebrochen und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Das gaben die Magic in einem Statement bekannt. Wie lange Fultz ausfallen wird, ist nicht klar, immerhin muss sich der ehemalige Top-Pick von 2017 nicht einer Operation unterziehen.

Fultz trägt nun einen Walking Boot und soll konsersativ behandelt werden. Laut Angaben des Teams verletzte sich der Spielmacher bei einem Workout, bevor er nach Orlando zurückkehrte. Die Magic werden am Dienstag mit ihrer Vorbereitung auf die neue Saison beginnen.

Für Fultz ist es nicht die erste Verletzung. In den vergangenen beiden Saison absolvierte der Guard gerade einmal 26 Spiele, weil er einen Kreuzbandriss auskurierte. Zuvor laborierte Fultz an einem Nervenleiden in der Schulter, dem sogenannten Thoracic Outlet Syndrome, welches sonst nur bei Baseballern bekannt ist.

In der Vorsaison absolvierte Fultz 18 Spiele für Orlando und legte dabei 10,8 Punkte und 5,5 Assists im Schnitt auf.