NBA Quiz: "Who he play for" - Machst Du es besser als TNT-Experte Charles Barkley?

Die neue Saison steht in den Startlöchern und viele Teams haben ihre Kader ordentlich durchgewirbelt. Habt Ihr alle Transaktionen auf dem Schirm? Wir stellen Euer Wissen auf die Probe. Willkommen zur "Who he play for" Edition von SPOX.

Wo spielt Ish Smith? Welches Team gibt Bol Bol eine neue Chance?TNT-Experte Charles Barkley würde an dieser Stelle vermutlich verzweifeln, Ihr könnt an dieser Stelle hingegen beweisen, dass ihr besser über die verschiedenen Roster in der NBA Bescheid wisst.

Wir suchen die Teams von zehn unterschiedlichen Spielern.

Hier geht es zum Quiz für App-User!