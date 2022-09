NBA, News: Free Agent Montrezl Harrell einigt sich mit Philadelphia 76ers

Der ehemalige LA-Lakers-Spieler Montrezl Harrell schließt sich wohl den Philadelphia 76ers an.

Der Center hat sich offenbar mit den Sixers auf einen Vertrag über zwei Jahre und 5,2 Millionen Dollar geeinigt. Das berichtet der ESPN-Journalist Adrian Wojnarowski. Im neuen Arbeitspapier soll auch eine Spieler-Option enthalten sein.

Der 28-Jährige spielte zuletzt bei den Charlotte Hornets und kam dort auf 11,4 Punkte und 4,9 Rebounds in 21 Minuten pro Spiel. Er half den Hornets dabei, das Play-In-Turnier zu erreichen. Dort scheiterte man aber an den Atlanta Hawks. Harrell kam dabei auf 9 Punkte und 3 Rebounds in nur 16 Minuten Spielzeit.

Seine beste Zeit hatte er wohl bei den Los Angeles Clippers. Dort spielte Harrell drei Saisons. In seiner letzten Spielzeit bei den Clips, 2019/20, wurde er als bester Bankspieler der NBA mit dem Sixth-Man-of-the-Year-Award ausgezeichnet und legte mit 18,6 Punkten, 7,1 Rebounds und 1,1 Blocks pro Spiel starke Zahlen auf.

Sixers: Montrezl Harrell wieder mit Doc Rivers vereint

Die Clippers wollten Harrell allerdings nicht um jeden Preis halten und der Big Man wechselte zu den Los Angeles Lakers. Dort fiel er aber nach einer gelungenen regulären Saison aus der Rotation und kam in den Playoffs kaum noch zum Einsatz.

Harrell war in der folgenden Off-Season Teil des Trades, der Russell Westbrook nach LA brachte und musste zu den Washington Wizards. Diese schickten ihn im Februar weiter zu den Hornets. Bei den Sixers ist Harrell nun wieder mit Doc Rivers, dem Coach aus seiner erfolgreichen Zeit bei den Clippers vereint.

Montezl Harrell: Die NBA-Statistiken