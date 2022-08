NBA-Spielplan: Dallas Mavericks zu Gast bei den Lakers am Christmas Day

Im Laufe der kommenden Woche wird die NBA Medienberichten zufolge ihren Spielplan veröffentlichen. Dennoch sickern bereits die ersten Details durch. So werden die Dallas Mavericks am Christmas Day wie bereits vor zwei Jahren bei den Los Angeles Lakers antreten.

Das berichtet Marc Stein (Substack), der auch wissen will, dass die Golden State Warriors an Weihnachten auf die Memphis Grizzlies treffen werden. Damit bekommt insbesondere Grizzlies-Star Ja Morant seinen Wunsch, der via Twitter mehrfach ein Rematch der diesjährigen Conference Semifinals forderte.

"Wir haben bekommen, was wir wollten", schrieb Morant auf Twitter und Draymond Green stimmte zu: "Das ist die Power deiner Stimme", antwortete der Forward.

Die anderen drei Spiele an Weihnachten sind dagegen noch nicht bekannt. Gemäß Shams Charania von The Athletic ist auch das Eröffnungsspiel fixiert. Am 18. Oktober werden die Warriors ihre Championship-Ringe erhalten, Gegner wird mal wieder LeBron James mit seinen Los Angeles Lakers sein.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Bereits im Vorjahr wurde diese Paarung so angesetzt, damals hatten jedoch die Lakers Heimvorteil. Es half nicht, Golden State setzte sich mit 121:114 durch.