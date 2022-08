NBA-Legende Dirk Nowitzki hofft auf Final-Runde bei der Basketball-EM: "Dann ist alles möglich"

Dirk Nowitzki hat sich vor dem Start der Basketball-EM im September zuversichtlich über die deutsche Nationalmannschaft geäußert. Der DBB habe einen guten Kader mit viel Talent, allerdings stünden schwere Aufgaben bevor. Nach seinem Karriereende in der NBA genießt die Mavs-Legende nun die Zeit mit der Familie.

"Schwer zu sagen", wich Nowitzki im Interview mit Sport1 der Frage, was denn für die deutsche Nationalmannschaft um Dennis Schröder bei der Heim-EM möglich sei, ein wenig aus. "Ich hoffe, dass wir aus der schweren Gruppe rauskommen und es in die Final-Runde in Berlin schaffen. Da ist dann alles möglich."

"Die ersten Tests waren okay. Aber es kommt nicht darauf an, wie man zwei, drei Wochen vor einem Turnier aussieht, sondern dass man auf den Punkt topfit ist", führte der 44-Jährige weiter aus. "Ich hoffe, dass die Jungs das gut hinkriegen, mit einem Coach, der viel Erfahrung hat. Ich glaube, dass wir einen guten Kader mit viel Talent haben."

Allerdings muss der DBB auch auf einige Hochkaräter verzichten. "Unsere absolute Stärke war, dass wir so tief besetzt sind. Jetzt ist Tibor Pleiß nicht dabei, Maxi Kleber hat abgesagt aus gesundheitlichen Gründen. Moe Wagner ist leider nicht dabei. Das ist schon ein bisschen schade. Das war bei der Heim-EM 2015 auch so. Das war ein Rückschlag für uns."

Dennoch glaubt Nowitzki, "dass wir stark genug besetzt sind. Dennis Schröder muss eine Top-EM spielen und uns nach vorne tragen. Wir haben große Hoffnungen." Zudem hoffe er auf einen Push von den heimischen Fans in Köln: "Die Hütte wird voll sein. Wir haben eine tolle Gruppe mit Frankreich, Slowenien. Luka Doncic wird da sein, das wird Top-Werbung für unseren Sport."

© getty Mavs-Legende Dirk Nowitzki freut sich auf die anstehende Basketball-EM

Nowitzki selbst wird als Botschafter der EM vor Ort sein. 2019 hatte er nach 21 Jahren im Trikot der Dallas Mavericks seine NBA-Karriere beendet, seither genießt er die Zeit mit der Familie. "Es waren schöne Jahre ohne Druck. Zeit mit den Kids zu verbringen. Wir haben versucht, viel zu reisen, ihnen viel zu ermöglichen. Das macht Spaß. Ich bin aber schon ein bisschen im Geschäft geblieben. Ich bin bei der EM dabei, helfe den Mavs in einer Berater-Funktion. Ich mache also ein bisschen was, ohne viel Zeit zu investieren, damit ich so viel Zeit wie möglich habe für die Kids und die Familie."