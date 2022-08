NBA, Gerücht: Dallas Mavericks und Cleveland Cavaliers wohl in Gesprächen um Colin Sexton

Die Dallas Mavericks haben offenbar Gespräche mit den Cleveland Cavaliers über einen möglichen Sign-and-Trade-Deal für Colin Sexton geführt.

Allerdings berichtete Chris Fedor im Wine and Gold Podcast, dass eine Verpflichtung wohl eher unwahrscheinlich sei. Die Mavs haben scheinbar keinen passenden Gegenwert anzubieten. Außerdem müsste Dallas erstmal Gehalt loswerden, um einen Sign-and-Trade für den Guard überhaupt möglich zu machen.

Nach dem Abgang von Jalen Brunson zu den New York Knicks könnten die Texaner einen zusätzlichen Ballhandler, als Unterstützung von Luka Doncic, gut gebrauchen. Sexton ist ein Scorer und hat keine Probleme, sich seinen eigenen Wurf zu kreieren. Allerdings kam er in der vergangenen Saison, aufgrund einer Verletzung am Meniskus nur auf elf Spiele.

Der 23-Jährige ist immer noch ohne Team und ein Restricted Free Agent. Das bedeutet, dass die Cavs mit jedem Angebot für den Guard mitgehen können. Fedor berichtete Ende Juli, dass die Vertragsverhandlungen zwischen den Cavs und Sexton nicht erfolgreich verlaufen. Ein Angebot von Cleveland über drei Jahre und 40 Millionen Dollar ist Sexton wohl deutlich zu wenig. Der 8. Pick von 2018 hofft demnach auf mindestens 80 Millionen Dollar.

Nach vier Jahren bei den Dallas Mavericks wechselt Jalen Brunson zu den New York Knicks.

Colin Sexton: Utah Jazz wohl auch interessiert

Mit All-Star Darius Garland, Caris LeVert und dem diesjährigen Nr. 14-Pick im Draft, Ochai Agbaji, sehen sich die Cavs wohl gut genug für die Saison aufgestellt und wollen Sexton nicht um jeden Preis halten. Allerdings haben laut Sportrac nur die Indiana Pacers und San Antonio Spurs genügend Luft beim Cap Space, um ihn zu verpflichten.

Ein weiterer Interessent sind laut Fedor die Utah Jazz. Doch auch die Franchise vom Salzsee hat - wie die Mavs - wohl nicht genügend Gegenwert zu bieten. Auch hier scheint eine Verpflichtung eher unwahrscheinlich.

Sollte es zu keinem Deal kommen, könnte Sexton nächste Saison im Trikot der Cavs auflaufen und 7,2 Millionen Dollar verdienen, wenn er die Qualifying Offer annimmt. Mit einer guten Saison könnte er sich ins Gespräch bei anderen Teams bringen. Danach wird Sexton nämlich ein Unrestricted Free Agent und kann sich seine Mannschaft frei aussuchen.

