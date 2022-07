NBA Trade-Gerüchte: Utah Jazz wollen angeblich 6 Erstrundenpicks für Donovan Mitchell

Die New York Knicks jagen weiter Donovan Mitchell von den Utah Jazz. Der Shooting Guard könnte für die Knicks aber teuer werden. Ein erstes Angebot der Jazz lehnten die Knicks angeblich ab.

Wie Tony Jones von The Athletic in einem Radio-Interview bei ESPN verriet, sollen die Jazz sechs Erstrundenpicks, Quentin Grimes, Immanuel Quickley und Obi Toppin gefordert haben. Dies war für die Knicks zu viel, sie lehnten das erste Trade-Angebot ab. Insgesamt haben die Knicks acht Erstrundenpicks zur Verfügung, zuletzt bekamen sie für den Trade von Jalen Duren nach Detroit drei First Rounder.

Die Jazz operieren dabei aus einer Position der Stärke, da sie zuletzt Rudy Gobert für gleich fünf Erstrundenpicks sowie mehrere junge Spieler traden konnten. Einen ähnlichen Gegenwert erwartet die Franchise nun auch für Mitchell.

Marc Stein (Substack) berichtet, dass die Knicks das beste Angebot machen könnten, warnte aber auch davor, dass die Miami Heat und die Brooklyn Nets den Knicks noch in die Suppe spucken könnten.

Sollte es zu einem Trade kommen, müssten die Jazz mehr Gehalt aufnehmen, als sie abgeben würden. Laut Andy Larsen (Salt Lake Tribune) zeigen die Jazz aber keinerlei Interesse an Julius Randle. Stattdessen wären Evan Fournier oder Derrick Rose die wahrscheinlicheren Optionen, um einen Deal perfekt zu machen.

New York verstärkte sich zu Beginn der Free Agency bereits mit Jalen Brunson von den Dallas Mavericks. Um den Guard nach New York zu holen, wurden die Gehälter von Kemba Walker, Alec Burks sowie Nerlens Noel zu den Pistons abgestoßen, um Cap Space für den Spielmacher zu generieren.

Die Knicks verpassten in der Vorsaison die Playoffs, überhaupt haben die New Yorker seit 2000 erst eine einzige Playoff-Serie gewonnen. Im Jahr 2013 besiegten die Knicks um Carmelo Anthony die Boston Celtics in Runde eins, verloren anschließend aber gegen die Indiana Pacers mit 2-4, obwohl sie den Heimvorteil hatten.

Donovan Mitchell: Seine Statistiken in der NBA