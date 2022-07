NBA Summer League: Chet Holmgren stellt bei Debüt neuen Block-Rekord auf

Nr.2-Pick Chet Holmgren hat für die Oklahoma City Thunder ein bärenstarkes Debüt in der Summer League gegeben und gleich mal einen neuen Summer-League-Rekord aufgestellt. Nr.4-Pick Keegan Murray führt die Sacramento Kings zum Erfolg beim California Classic.

Holmgren kam beim 98:77-Sieg der Thunder über Gastgeber Utah in 24 Minuten auf 23 Punkte (7/9 FG, 4/6 Dreier), 7 Rebounds, 4 Assists sowie 6 Blocks. Letzteres stellt einen neuen Summer-League-Rekord dar. "Der Rekord lag nur bei 6?", zeigte sich Holmgren nach dem Spiel überrascht, als er auf seine Bestleistung angesprochen wurde. "Dann werde ich den Rekord in den kommenden Tagen noch einmal brechen."

Alleine im ersten Viertel stand der 20-Jährige bereits bei 13 Zählern und deutete an, dass er womöglich doch offensiv einige Moves hat. So operierte Holmgren mehr aus dem Dribbling und postete einige Male auch schön auf. Dabei zeigte der Rookie gute Fußarbeit und dürfte mit einem Flamingo-Fadeaway-Jumper von der Freiwurflinie auch Dirk Nowitzki stolz gemacht haben. Defensiv bewegte er seine Füße gut und verteidigte zahlreiche Würfe in Ringnähe.

Neben Holmgren gefielen auch Josh Giddey (14, 5/9, 11 Assists) und Nr.12-Pick Jalen Williams (17, 8/11, 5 Rebounds). Nr.11-Pick Ousmane Dieng (10, 4/15 FG, 1/9 Dreier) hatte dagegen große Probleme mit seinem Wurf. Für die Jazz war Forward Xavier Sneed bester Scorer, während Center-Hüne Tacko Fall (2, 1/4, 4 Rebounds) gegen Holmgren einige Male sehr schlecht aussah.

Summer League in Salt Lake City: Die Übersicht

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Topscorer 6. Juli 1 Uhr Memphis Grizzlies Philadelphia 76ers 103:99 Xavier Tilman (16) - Paul Reed (20) 6. Juli 3 Uhr Oklahoma City Thunder Utah Jazz 98:77 Chet Holmgren (23) - Xavier Sneed (15) 7. Juli 1 Uhr Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder 7. Juli 3 Uhr Philadelphia 76ers Utah Jazz 8. Juli 0 Uhr Oklahoma City Thunder Philadelphia 76ers 8. Juli 2 Uhr Memphis Grizzlies Utah Jazz

Summer League Las Vegas: Spielplan und Ergebnisse

In Sacramento sicherten sich dagegen die Kings den Turniersieg beim California Classic. Das Team um Nr.4-Pick Keegan Murray blieb auch gegen die Lakers ungeschlagen. Murray war mit 24 Punkten (9/16 FG, 2/4 Dreier), 7 Rebounds sowie 3 Steals der beste Scorer, die Kings gewannen ohne Probleme mit 87:75.

Die "richtige" Summer Leauge in Las Vegas startet in der Nacht auf Freitag (4 Uhr) mit dem Matchup zwischen Top-Pick Paolo Banchero und Nr.3-Pick Jabari Smith. Hier gibt es alle Termine zur Summer League.

Summer League in Sacramento: Die Übersicht