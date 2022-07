NBA News: Will Russell Westbrook die Los Angeles Lakers verlassen? Superstar trennt sich von Berater

Russell Westbrook und sein Berater Thad Foucher gehen getrennte Wege. Wie der Agent in seinem Statement bekannt gab, sind "unvereinbare Differenzen" der Grund für die Trennung.

Foucher gab in seinem Statement gegenüber ESPN an, dass Westbrooks beste Option sei, bei den Los Angeles Lakers zu bleiben. Der Agent deutete dabei an, dass Westbrook mit dem Gedanken spiele, nicht weiter für die Lakers aufzulaufen. Der Point Guard hatte vor der Free Agency seine Spieler-Option über 47 Millionen Dollar gezogen.

Laut Dan Woike von den L.A. Times habe der 33-Jährige aber noch keinen Trade gefordert. Dies soll aber nicht heißen, dass er einem weiteren Szenenwechsel abgeneigt sei. Foucher beriet Westbrook über dessen komplette Karriere und fädelte insgesamt drei Trades für den Guard ein, der letzte im Vorjahr, der Westbrook zu den Lakers brachte. Nach Ansicht von Foucher müsse der Spielmacher nun die neue Rolle im System von Head Coach Darvin Ham akzeptieren, dies sei "die beste Option."

Ein weiterer Trade würde Westbrook aus Sicht von Foucher eher schaden. "Der Markt sagt, dass die Lakers sich verbessern müssen, wenn sie Russell traden wollen. Solch ein Trade würde aber wohl dazu führen, dass Russell sofort einen Buyout bekommen würde. So ein Move würde aber Russells Wert sinken lassen", führte Foucher weiter aus.

Der 33-Jährige spielte eine schwache Saison für die Lakers und wurde oft als einer der Gründe genannt, warum die Lakers im Vorjahr völlig überraschend die Playoffs verpassten. Der frühere OKC-Star absolvierte 78 Spiele, in denen er durchschnittlich 18,5 Punkte, 7,4 Rebounds und 7,1 Assists auflegte. Die Wurfquoten von 44,4 Prozent aus dem Feld und 29,8 Prozent von der Dreierlinie waren jedoch schwach.

Russell Westbrook: Seine Statistiken in der NBA