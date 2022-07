NBA: Mavs-Owner Mark Cuban spricht über Brunson-Abgang - Coach Kidd bestätigt neue Starting Five

Jalen Brunson hat zwar noch immer nicht offiziell bei den New York Knicks unterschrieben, der Wechsel an sich ist aber in trockenen Tüchern. Mavs-Besitzer Mark Cuban hegt wegen der Entscheidung aber keinen Groll. Head Coach Jason Kidd verrät, dass es eine neue Starting Five geben wird.

"Ich bin nicht sauer, sondern wünsche ihm nur das Beste", sagte Cuban am Rande des ersten Summer-League-Spiels der Mavs, welches mit 99:100 nach Verlängerung verloren ging. "Er hat sich den Arsch aufgerissen und hatte die Wahl. Das hat er sich verdient", erklärte Cuban weiter.

Nach vier Jahren in Dallas, in welchen sich der Guard vom 33. Pick zum zweitbesten Spieler der Mavs entwickelte, legte Brunson in 277 Partien durchschnittlich 11,9 Punkte und 3,7 Assists auf, im Vorjahr verbuchte der 25-Jährige in allen Kategorien Bestwerte. In New York wird Brunson nun Berichten zufolge 104 Millionen Dollar über vier Jahre einstreichen.

Laut Cuban spielte der finanzielle Aspekt bei der Entscheidung von Brunson keine Rolle: "Es ging nicht ums Geld. Wir hatten gar keine Chance, ein Angebot zu machen. Jalen hatte sich entschieden und das habe ich verstanden. Er kennt die Leute sein ganzes Leben, er ist mit ihnen aufgewachsen. Das ergibt schon Sinn."

Direkt zum Start der Free Agency war noch berichtet worden, dass man innerhalb der Mavericks sehr unzufrieden mit dem Vorgehen der Knicks gewesen sei. So war bereits seit Tagen klar, dass Brunson nach New York wechseln würde. Zudem tauchten zahlreiche Knicks-Offizielle bei Mavs-Spielen in den Playoffs auf. "Das ist mir schei*egal. Warum sollte mich so etwas interessieren? Das hat nichts an seiner Entscheidung verändert", versicherte Cuban.

Durch den Abgang von Brunson wird Spencer Dinwiddie in die Starting Five rücken, wie Head Coach Jason Kidd bei ESPN. Auch Neuzugang JaVale McGee wird im Lineup stehen. "Wir wollen ein größeres Team sein", sagte der Coach. "Mit Spencer und JaVale in der Starting Five glauben wir, dass wir von der Bank mehr Offense haben.

Der Kader der Dallas Mavericks ohne Brunson in der Übersicht