NBA News: Khris Middleton am Handgelenk operiert - Bucks verlängern mit Pat Connaughton

Die Milwaukee Bucks mussten in den Playoffs auf Khris Middleton verzichten. Der Forward unterzog sich im vergangenen Monat einer Operation am Handgelenk, könnte aber zum Saisonstart wieder fit sein. Pat Connaughton verlängert derweil vorzeitig.

Wie Adrian Wojnarowski und Tim Bontemps (beide ESPN) berichten, ist man bei den Buck optimistisch, dass Middleton zum Saisonstart wieder einsatzbereit ist.

Der 30-Jährige hatte sich in Spiel 2 der ersten Playoff-Runde gegen Chicago Bulls am Innenband verletzt und musste tatenlos zusehen, wie der damals amtierende Champion in den Semifinals den Boston Celtics mit 3-4 unterlag.

Allerdings hatte Middleton zum Ende der Regular Season auch Probleme mit dem Handgelenk und verpasste deswegen drei Spiele, auch wenn die Bucks dies auf dem Injury Report nicht vermerkten. Aus diesem Grund ließ sich Middleton in den vergangenen Wochen am linken Handgelenk operieren.

Milwaukee Bucks: Pat Connaughton verlängert

Gute Nachrichten gibt es dagegen für Pat Connaughton. Der 29-Jährige hatte vor der Free Agency seine Spieler-Option in Höhe von 5,7 Millionen Dollar gezogen und war somit seit dem 1. Juli dafür qualifiziert, vorzeitig in Wisconsin zu verlängern.

Laut Shams Charania (The Athletic) haben sich die Bucks und Connaughton nun auf eine Extension geeinigt. Der Guard erhält weitere 30 Millionen für drei Jahre und ist damit bis 2026 an die Bucks gebunden. Für die Saison 2025/26 hält der Guard aber eine Spieler-Option. Im Vorjahr legte Connaughton in durchschnittlich 26 Minuten 9,9 Punkte sowie 4,2 Rebounds auf und versenkte 39,5 Prozent seiner Dreier.

