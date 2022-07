NBA News - Jazz-Star Donovan Mitchell soll bleiben: "Keine Absicht, ihn zu traden"

Justin Zanik, der General Manager der Utah Jazz, hat klargestellt, dass Donovan Mitchell derzeit nicht zu haben sei. Das Team habe nicht die Absicht, den All-Star zu traden - allerdings betonte Zanik auch, dass niemand unantastbar sei.

"Veränderungen sind in der NBA unausweichlich. Ich versuche hier nicht, kryptisch zu antworten, aber Donovan steht in unserem Kader und er ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von dem, was wir hier tun", sagte Zanik am Samstag gegenüber Reportern.

"Wir versuchen, ein Championship-Team aufzubauen, wir haben nicht die Absicht, Mitchell zu traden", so der Jazz-GM weiter. Nach Infos von Brian Windhorst (ESPN) plant auch der 25-jährige All-Star derzeit nicht, einen Abgang aus Salt Lake City zu forcieren.

Nach dem Trade von Rudy Gobert zu den Timberwolves kursierten Spekulationen, die Jazz könnten sich auch von Mitchell trennen, um einen Neuanfang einzuleiten. Das wies der GM nun zurück, auch wenn er sich eine Hintertür offenhielt: "Dinge verändern sich in der NBA laufend, also kann ich mich hier nicht hinstellen und sagen, dass niemand unantastbar ist."

Vor allem die Miami Heat und mitunter auch die New York Knicks sollen die Situation von Mitchell bei den Jazz weiterhin genau beobachten, wie in den vergangenen Tagen immer wieder zu hören war. Der Guard erreichte in jeder seiner bislang fünf Spielzeiten mit den Jazz die Playoffs, allerdings schaffte es Utah nie über die zweite Runde hinaus.

Zwischen Mitchell und Gobert soll es intern immer mal wieder gekracht haben, nach dem neuerlichen enttäuschenden Erstrundenaus in sechs Spielen gegen die Dallas Mavericks, die dabei teilweise auf den verletzten Luka Doncic verzichten mussten, folgte im Sommer der große Knall. Zunächst räumte Head Coach Quin Snyder seinen Posten, dann musste Gobert für einen bemerkenswerten Gegenwert von fünf Spielern und vier Erstrundenpicks sowie einen Pick-Swap nach Minnesota gehen.

Nun soll der Kader offenbar um Mitchell herum neu aufgebaut werden, an der Seitenlinie übernimmt Will Hardy. Der 34-Jährige war zuletzt als Assistant Coach bei den Boston Celtics tätig und genießt einen exzellenten Ruf innerhalb der Liga. "Wir mussten uns neu aufstellen und versuchen, ein neues Championship-Fenster zu öffnen. Wir müssen daran arbeiten, dass es hoffentlich lange offen ist", erklärte Zanik.