NBA Gerüchte: Los Angeles Lakers führen Trade-Gespräche mit Indiana Pacers wegen Buddy Hield

Bereits im Vorjahr zeigten die Los Angeles Lakers Interesse an Buddy Hield, nun soll es erneut Verhandlungen rund um den Schützen geben.

Wie Dave McMenamin (ESPN) bei NBA Today berichtete, haben die Lakers Verhandlungen mit den Indiana Pacers aufgenommen, um einen möglichen Trade zu erörtern. "Beide Teams haben in den vergangenen Tagen die Gespräche wieder aufgenommen", erklärte McMenamin.

Schon im Vorjahr waren die Lakers an Hield, damals noch in Diensten der Sacramento Kings interessiert. Es wurde sogar berichtet, dass ein Deal kurz vor dem Abschluss stehe, damals hätten Kyle Kiuzma und Montrezl Harrell zu den KIngs für Hield gehen sollen. Allerdings ließen die Lakers den Trade platzen und schickten das gleiche Paket plus Kentavious Caldwell-Pope nach Washington, um einen Trade für Russell Westbrook einzufädeln.

Jener Westbrook könnte nun Teil eines Hield-Trades sein. Gemäß McMenamin arbeiten die Lakers im Hochdruck daran, den Guard loszuwerden. Ein Deal mit den Brooklyn Nets, der Kyrie Irving nach L.A. bringen könnte, steckt dagegen vorerst in der Sackgasse. So könnten die Pacers ein möglicher Abnehmer für Westbrook sein, sie haben ausreichend Cap Space, um den Großteil von Westbrooks Gehalt (47 Mio.) zu absorbieren.

In einem solchen Trade wäre dann vermutlich Hield, der kommende Saison 20,5 Millionen Dollar bekommt und noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Nach seinem Trade aus Sacramento legte der Mann von den Bahamas in 26 Spielen 18,2 Punkte, 5,1 Rebounds sowie 4,8 Assists im Schnitt auf und versenkte 44,7 Prozent seiner Würfe (36,2 Prozent Dreierquote).