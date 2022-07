NBA Gerüchte: Kyrie Irving rechnet angeblich mit Verbleib bei den Brooklyn Nets - keine Fortschritte in Trade-Gesprächen

Die Zukunft von Kyrie Irving ist weiterhin ungewiss, doch der Point Guard scheint wohl mit einem Verbleib bei den Brooklyn Nets zu rechnen. In den Trade-Gesprächen zwischen den Nets und Lakers gibt es angeblich keine Fortschritte.

Wie Jake Fischer (Bleacher Report) in seinem Podcast "Please Don't Aggregate This" berichtet, akzeptiere Kyrie "die Tatsache, dass er mit einer überwältigenden Wahrscheinlichkeit in Brooklyn bleiben wird".

Im Anschluss an die Trade-Forderung von Kevin Durant kursierten Gerüchte, dass auch Irving auf dem Trade-Markt zu haben sei. Doch abgesehen von den Los Angeles Lakers soll es keinen ernsthaften Interessenten geben. Nach Informationen von Dave McMenamin (ESPN) soll es in den vergangenen Wochen Gespräche zwischen den beiden Teams gegeben haben.

Allerdings, so McMenamin, ist eine Einigung nicht in Sicht - obwohl laut L.A. Times die Lakers-Stars um LeBron James und Anthony Davis einen Irving-Trade begrüßen würden. Manche Lakers-Spieler sollen weiterhin optimistisch sein, dass ein Deal zustande kommt.

Ohnehin würde Brooklyn wohl gerne zunächst einen Durant-Trade einfädeln, bevor über Irvings Zukunft entschieden wird. Da allerdings auch für den zweifachen Finals-MVP bislang keine zufriedenstellenden Angebote in Brooklyn eintrudelten, ist aktuell nicht auszuschließen, dass KD und auch Irving vorerst bei den Nets bleiben.