NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Brooklyn angelt sich Warren - Knicks droht Ärger

Nach einem ruhigen Independence Day in den USA könnte die Free Agency heute wieder ins Rollen kommen. Wann unterschreibt James Harden und fällt endlich der Dominostein namens Kevin Durant? Seid live dabei mit Rund um die NBA an Tag 6 der Free Agency!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

NBA Gerüchte: Die wichtigsten News des Tages

16:24 Uhr: Gorgui Dieng wechselt zu den Spurs

Gorgui Dieng wechselt zu den Spurs 15:59 Uhr: Knicks droht Ärger wegen Brunson-Verpflichtung

Knicks droht Ärger wegen Brunson-Verpflichtung 15:55 Uhr: T.J. Warren unterschreibt bei den Nets

16:58 Uhr: Ich hatte ja kurz gehofft, dass der früh vermeldete Warren-Deal bedeuten würde, dass es heute Schlag auf Schlag geht - gerade noch nicht. Aber kann ja noch werden. Dann erstmal ne Runde Kaffee, bis gleich!

16:46 Uhr: Wer aufgepasst hat, wird realisiert haben, dass wir das Jahr 2022 schreiben und die nächste NBA2K-Ausgabe somit die Nummer 23 sein muss. Eh klar. Und gerade wurde bekannt, wer das Cover zieren wird - zumindest eines davon. Natürlich Michael Jordan!

16:33 Uhr: Was passiert eigentlich mit Dennis Schröder? Lang ist die Liste möglicher Landing Spots nicht mehr, andererseits könnte das eine oder andere Team (Dallas?) sicher noch einen weiteren Scorer/Ballhandler brauchen, oder? Kollege Robert Arndt hat sich die Situation mal etwas genauer angesehen. Hier lang!

16:24 Uhr: Einen weiteren fixen Deal gibt es heute übrigens auch schon zu vermelden, via Shams Charania (The Athletic): Gorgui Dieng hat einen Einjahresvertrag bei den San Antonio Spurs unterschrieben. Dort absolvierte er 20/21 schonmal 16 Spiele, bevor er vergangene Saison in Atlanta spielte. Die Summe ist noch nicht bekannt, ich lehne mich aus dem Fenster und tippe auf das Minimum.

16:17 Uhr: Eins noch zu Brunson - man muss natürlich sagen, dass längst nicht nur die Knicks tampern, das tut letztendlich jedes Team. Nicht alle gehen dabei allerdings so offensichtlich vor, verpflichten Väter von Spielern und besuchen deren Playoff-Spiele - es geht wohl primär um die Außendarstellung. Ich denke, man könnte sich auch die ganze Scharade sparen. Was meint ihr?

16:12 Uhr: @NowNumber41 fragt in den Kommentaren, ob Picks, die New York womöglich verlieren wird, dann an die geschädigte Franchise gehen - die Antwort lautet nein. Diese Picks entfallen quasi. Deshalb hatten wir auch im Draft 2022 nur 58 statt 60 Picks, weil Milwaukee und Miami aufgrund von Tampering-Vergehen keinen Zweitrundenpick hatten.

NBA News: T.J. Warren wechselt zu den Brooklyn Nets

16:06 Uhr: Wer den Namen T.J. Warren schon vergessen hat, das ist verständlich - der Mann hat in den letzten beiden Jahren nur vier Spiele absolviert, zwei Stressfrakturen im linken Fuß waren der Grund dafür. Seine letzte richtige Saison war eben die besagte Bubble-Season, als er Disney-artige 27 Punkte und 6 Rebounds über 10 Spiele hinlegte mit 54/48/93-Splits. Für Brooklyn ist das also ein brauchbarer Flyer ohne viel Risiko. Und wir dürfen uns fragen: Soll Warren Kevin Durant helfen - oder Teil eines Neuaufbaus werden? Nun, wir werden sehen.

15:59 Uhr: Weiter mit einer Nachricht, die sich auf einen Wechsel bezieht, der schon hinter uns liegt - den Wechsel von Jalen Brunson zu den Knicks. Wir erinnern uns, dass dieser Wechsel schon lange vor dem Start der Free Agency als sicher galt, was eigentlich natürlich nicht so sein sollte. Entsprechend sauer sind die Mavericks, entsprechend unangenehm könnte es nun noch für die Knicks werden. Fred Katz (The Athletic) zufolge rechnen liga-interne Quellen damit, dass den New Yorkern eine Tampering-Strafe droht. Unklar ist, wie diese aussehen könnte - in der Vergangenheit waren es in der Regel Zweitrundenpicks. Nun, wenn man dafür seinen Wunschspieler bekommt, dann lässt sich das wohl verschmerzen.

15:55 Uhr: Und es geht schonmal gut los. Shams Charania (The Athletic) berichtet, dass T.J. Warren sich mit den Brooklyn Nets auf einen Deal geeinigt hat - und Adrian Wojnarowski (ESPN) ergänzt, dass es sich um einen Einjahresvertrag handelt. Weitere Konditionen unbekannt, aber das ist doch schonmal ein guter Start. Warren war meiner Ansicht nach einer der interessantesten verbliebenen Free Agents auf dem Markt. Wenn der Mann noch einmal seine Bubble-Form erreicht ...

15.53 Uhr: Hallo zusammen! Es war zu befürchten, dass am 4. Juli nicht viel passiert, dafür vielleicht heute umso mehr. Lassen wir uns überraschen. Abfahrt!