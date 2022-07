NBA - Kevin Durant zu den Celtics? Was für und gegen einen Blockbuster-Trade nach Boston spricht

Offenbar haben sich die Boston Celtics in den Trade-Poker um Kevin Durant eingeschaltet und machen den Suns, Heat und Raptors im Werben um den zweifachen Finals-MVP Konkurrenz. Doch ergibt ein Deal für Boston wirklich Sinn? Die Celtics hätten eine Menge zu gewinnen - aber auch eine Menge zu verlieren.

Kevin Durant im Celtics-Grün, das ist keine neue Fantasie in Beantown. Schon als die Traditionsfranchise die Saison 2006/07 mit der zweitschlechtesten Bilanz der Association beendete - und damit mit den zweitbesten Chancen auf den ersten Pick im Draft 2007 -, malten sich manche KD in Boston aus.

Das Glück in der Draft Lottery war den Kelten aber nicht hold, Boston fiel auf Position 5 im Draft zurück, die Fans waren am Boden zerstört. Es entging ihnen die Chance auf entweder Greg Oden - der Nr.1-Pick, der aufgrund von Verletzungsproblemen floppte - oder eben Durant, der stattdessen in Seattle seine Hall-of-Fame-Karriere begann.

Im Nachhinein konnten die Celtics-Fans mit den Resultaten wohl trotzdem gut leben. Nr.5-Pick Jeff Green wurde noch am Draft-Abend gemeinsam mit Wally Szczerbiak und Delonte West für Ray Allen eingetauscht, wenige Woche später folgte der Trade für Kevin Garnett und 2008 schließlich die Championship Nummer 17.

Auf dem Weg zu Titel Nummer 18 sollte beziehungsweise könnte erneut Durant eine Rolle spielen. Sollte, weil er auch in der Free Agency 2016 ein Ziel des Rekordchampions (gemeinsam mit den Lakers) war. Boston bekam ein Meeting in den Hamptons, doch KD entschied sich bekanntermaßen anders.

Könnte, weil das Front Office um Teampräsident Brad Stevens den zweifachen Finals-MVP und zwölffachen All-Star nun angeblich schon wieder auf dem Zettel hat. Die Celtics haben sich nach Infos von Adrian Wojnarowski (ESPN) und Shams Charania (The Athletic) in die Trade-Gespräche mit den Brooklyn Nets eingeschaltet.

Auf das erste Angebot (Jaylen Brown, Derrick White, ein Draft-Pick) folgte der erste Konter (Brown, Marcus Smart, mehrere Picks und einen Rotationsspieler), doch aktuell sollen die Gespräche laut Brian Windhorst (ESPN) erstmal wieder ruhen. Es bleibt die Frage: Sollten die Celtics wirklich einen Blockbuster-Trade für Durant einfädeln? SPOX beleuchtet das Für und Wider.

Durant-Szenarien: Nets lehnen wohl erstes Celtics-Angebot ab © getty 1/28 Fast vier Wochen sind seit der Trade-Forderung von Kevin Durant bereits vergangenen - und nun schalten sich wohl auch die Celtics in die Gespräche ein! Phoenix und Miami bleiben ebenfalls interessiert. Wir haben einige Szenarien durchgespielt. © getty 2/28 Zunächst einmal zu den Basics: Durants Vertrag läuft noch bis 2026, dann ist KD fast 38 Jahre alt. In dieser Zeit streicht der zweifache Finals-MVP noch fast 200 Millionen Dollar ein. © getty 3/28 Entsprechend haben die Nets keinerlei Zeitdruck, einen Deal einzufädeln. GM Sean Marks wartet weiter auf ein aus seiner Sicht passendes Angebot - und schreckt angeblich auch nicht davor zurück, womöglich bis zum Training Camp zu warten. © getty 4/28 Die Forderungen der Nets sehen übereinstimmenden Medienberichten zufolge ungefähr so aus: Mehrere Erstrundenpicks, mehrere Pick-Swaps, einen All-Star-Spieler und am besten noch einen weiteren Starter. Das können die wenigsten Teams erfüllen. © getty 5/28 Die Boston Celtics könnten in der Theorie aber sehr nah an diese Forderungen herankommen. Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, dass die Celtics tatsächlich Gespräche führen. Einzig Jayson Tatum soll nicht verfügbar sein … © getty 6/28 … dafür aber vielleicht Jaylen Brown? Der 25-Jährige war in der Saison 2020/21 erstmals All-Star und wusste auch beim Finals-Run der Kelten als Co-Star von Tatum zu gefallen. Woj spekuliert über Brown plus 3 Erstrundenpicks und 2 Pick-Swaps für KD. © getty 7/28 Um die Gehälter passend zu machen (Brown verdient kommende Saison 28,7 Mio. Dollar, Durant 44,1 Mio.), müsste Boston zum Beispiel noch Derrick White (16,8 Mio.) in den Trade werfen. Ein erstes Angebot mit Brown, White + Pick soll Brooklyn abgelehnt haben © getty 8/28 Stattdessen - so Shams Charania (The Athletic) - fordern die Nets offenbar Brown, Marcus Smart, mehrere Picks und noch einen Rotationsspieler. Das ist Boston bislang aber zu viel. Dennoch wird Boston als "enorm" interessiert beschrieben. © getty 9/28 Theoretisch wäre auch der Vertrag von Al Horford (nur 19,5 Mio. garantiert) möglich, doch reicht das den Nets? Und sollte Boston dieses Risiko eingehen, den eigenen, jungen Finals-Kern für einen 33 Jahre alten Durant aufzubrechen? © getty 10/28 Es wird sogar schon spekuliert, ob Brooklyn diese Gerüchte mit Boston nur gestreut hat, um die Konkurrenz zu einem verbesserten Angebot zu animieren. Auf der Liste von KD sollen die Suns und die Heat ganz oben stehen, doch das wird kompliziert. © getty 11/28 Devin Booker beispielsweise ist für die Nets gar nicht zu haben, der hat im Sommer eine vorzeitige Vertragsverlängerung in Phoenix unterschrieben und darf vorerst nicht getradet werden. Ohnehin hätte KD nicht gewollt, dass Phoenix Booker abgibt. © getty 12/28 Booker wird also in Phoenix bleiben, auch wenn Durant kommt. Da die Nets im Harden-Trade fast all ihre Picks an die Houston Rockets abgegeben haben, werden sie Ähnliches von den Suns verlangen, bevorzugt jene in den späteren Jahren. © getty 13/28 Es könnte auf 3 Erstrundenpicks sowie 2 Pick-Swaps hinauslaufen, auch wenn Durant im September 34 wird. Dafür steht er aber noch vier Jahre unter Vertrag. Wie oft kommt schließlich ein solcher Spieler mit einer so langen Laufzeit auf den Markt? © getty 14/28 Der Schlüssel hätte Deandre Ayton sein können. Doch einerseits sollen die Nets nicht sonderlich am Center interessiert gewesen sein, andererseits hat der ehemalige Restricted Free Agent mittlerweile ebenfalls verlängert und darf nicht getradet werden. © getty 15/28 Das macht einen Deal für die Suns noch komplizierter. Ansonsten hat Phoenix eigentlich nur noch Mikal Bridges, Jae Crowder und Cameron Johnson als Trade-Assets neben den Picks. Es müsste schon ein 3- oder 4-Team-Trade her. © getty 16/28 Auch bei den Heat gibt es Schwierigkeiten. Bam Adebayo kann nicht zu den Nets, denn laut CBA darf ein Team nur für einen Spieler mit einer Designated Rookie Extension traden, die Nets taten dies bereits mit Ben Simmons. Soll Bam her, muss Ben also weg. © getty 17/28 Alternativ wäre natürlich ein Deal rund um Kyle Lowry, Duncan Robinson und Tyler Herro möglich. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Brooklyn gewillt ist, einen 36-jährigen Point Guard, der über 2 Jahre noch 58 Mio. Dollar kassiert, aufzunehmen. © getty 18/28 Ob die Toronto Raptors auf KDs Liste stehen? Wir wissen es nicht, aber TOR könnte ein durchaus interessantes Paket anbieten. Siakam (35,4 Mio.), VanVleet (21,3) oder Anunoby (17,3) - die Raptors hätten jede Menge anzubieten. © getty 19/28 Hindernis in den Verhandlungen mit den Raptors scheint aber Rookie of the Year Scottie Barnes zu sein. Die Nets würden ihn sicherlich gerne als Gegenwert haben, die Raptors scheinen aber nicht gewillt, das Juwel abzugeben. © getty 20/28 Und was ist mit den Lakers? Brian Windhorst (ESPN) wollte zumindest nicht ausschließen, dass die Lakers auch einen Weg finden könnten, um Durant UND Kyrie Irving gleichzeitig zu akquirieren. © imago images 21/28 Dafür sollte es eigentlich nur einen Weg geben, nämlich indem man sowohl Russell Westbrook als auch Anthony Davis ins Barclays Center schickt. Das würde wohl das Internet sprengen. © getty 22/28 Ein etwas weniger realistisches Szenario wäre ein Trade nach Memphis. Die Grizzlies könnten zum Beispiel Jaren Jackson Jr. anbieten und die Nets dann wählen lassen, welche jungen Spieler sie wollen. © getty 23/28 Die Auswahl wäre riesig. Ziaire Williams, Brandon Clarke, Desmond Bane - da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Dass Durant aber in Memphis spielen möchte, wagen wir einmal zu bezweifeln. © getty 24/28 Die Mavs wurden auch als eines der Teams genannt, die sich nach Durant erkundigt haben. Realistisch ist das aber nicht, schließlich haben die Mavs selbst kaum Picks und keine wirklichen Assets, mit denen man den Nets einen Deal schmackhaft machen könnte. © getty 25/28 Und was ist mit einer Rückkehr nach Golden State? Entsprechende Gerüchte gab es immer mal wieder, die Dubs-Veteranen sollen die Idee wohl nicht abgelehnt haben. Aber Golden State will das junge Tafelsilber offenbar nicht verscherbeln. © getty 26/28 Besser sähe das dagegen in OKC aus. Junge Spieler haben sie genug, mit Shai Gilgeous-Alexander sogar einen jungen Star. Aber selbst mit Durant würde OKC wohl nicht um den Titel mitspielen. © instagram 27/28 Süß finden wir übrigens auch diesen plumpen Versuch von Top-Pick Paolo Banchero aus Orlando. Wir garantieren, das wird nicht passieren. © getty 28/28 FAZIT: Es bleibt spannend. Ein Durant-Trade dürfte schwierig werden, erst recht wenn KD wirklich PHX oder MIA präferiert. Angeblich wollen die Nets zwar KD an den höchsten Bieter verscherbeln, aber so läuft es in der NBA meist nicht.

Kevin Durant zu den Celtics? Das spricht für einen Trade

Es geht letztlich um die Frage: Präferiere ich eine kurzfristig höhere Chance auf die Championship oder ein längerfristiges Titelfenster mit nicht ganz so guten - aber immer noch guten - Aussichten auf den ganz großen Wurf?

Durant ist die Antwort für den ersten Teil dieser Frage. Die Celtics haben in der abgelaufenen Saison die Finals erreicht, waren nur zwei Siege vom Titel entfernt - doch die letzte Hürde, in diesem Fall die Warriors, war zu hoch. Mit KD an der Seite von Jayson Tatum dürfte Boston dem großen Ziel nochmal etwas näher sein.

Nicht mal die größten Celtics-Fans würden wohl anzweifeln, dass Durant im Vergleich zu Brown der bessere Spieler ist. Trotz der langen Pause nach seinem Achillessehnenriss 2019 kam der 33-Jährige bärenstark zurück. In den ersten Saisonmonaten der vergangenen Spielzeit galt er sogar als einer der Favoriten im frühen MVP-Rennen. Am Ende standen hervorragende Statistiken von 29,9 Punkten, 7,4 Rebounds und 6,4 Assists bei Shooting-Splits von 52/38/91.

Zugegeben: Er stand in der vergangenen Saison aufgrund einer Knieverletzung nur 55-mal auf dem Court. Doch wenn er fit bleibt, bekommen die Celtics für mindestens zwei bis drei Jahre einen der auch heute noch absolut besten Spieler der Welt. Selbst wenn Boston Brown und Smart abgeben müsste, könnte ein großes Lineup wie folgt aussehen: Brogdon, Tatum, Durant, Horford und Rob Williams mit White, Gallinari, Grant Williams und Pritchard von der Bank. Welcher Gegner hätte davor nicht Respekt?

© getty Die Boston Celtics waren auch in der Free Agency 2016 an Kevin Durant interessiert.

Celtics: Zwingt die Brown-Situation Boston zum Trade?

Hinzu kommt: Langfristiger Erfolg (in diesem Fall mit dem Kern Tatum, Brown, Smart) ist in der NBA niemals garantiert, Championship-Banner hängen dafür für immer. Es gibt ein Szenario, in dem Brown die Ostküste bereits in zwei Jahren, in der Blüte seiner Karriere verlässt.

Dann läuft sein aktueller Vertrag aus, der Guard hatte im Anschluss an seinen Rookie-Vertrag für weniger als das Maximum und für nur vier Jahre verlängert (dabei handelt es sich NICHT um eine Designated Rookie Extension, daher könnte er problemlos zu den Nets getradet werden und dort an der Seite von Ben Simmons spielen).

Brown wird ziemlich sicher die Free Agency 2024 testen, da eine vorzeitige Vertragsverlängerung nur zu geringeren Bezügen möglich ist und daher für ihn keinen Sinn ergibt. Schon öfters fiel sein Name in Trade-Gerüchten der Celtics, könnte er sich dann also womöglich anderweitig umschauen? Für Boston könnte das ein Grund sein, ihn schon jetzt in einem Paket für Durant einzutauschen.

Gleichzeitig verringert sich dadurch sein Trade-Wert, da er eben nur noch zwei Jahre gebunden ist (Durants Vertrag läuft noch vier Jahre für 198 Millionen Dollar). Brooklyn wird also darauf bestehen, einen weiteren Spieler und mehrere Picks zu bekommen. Die Celtics können in der Theorie die eigenen Erstrundenpicks in 2025, 2027 und 2029 sowie Pick-Swaps in 2024 und 2026 auf den Tisch legen - beziehungsweise eine Auswahl davon.

All diese Picks plus Brown wird Boston nicht opfern. Doch für bessere Chancen auf den Titel könnte es sich lohnen, einen Teil der Zukunft für einen sofortigen Durant-Boost zu opfern. Es bliebe aber auch ein enormes Risiko.