NBA Trade-Gerüchte: Boston Celtics offenbar in Gesprächen mit Nets um Trade für Kevin Durant

Die Boston Celtics haben sich offenbar in die Trade-Gespräche um Kevin Durant eingeschaltet. Von Seiten der Celtics ist angeblich nur Jayson Tatum nicht verfügbar. Ein Deal stehe aber nicht kurz bevor.

Das berichtet Adrian Wojnarowski (ESPN). Seinen Infos zufolge ist Boston aber nicht näher an einem KD-Trade als andere Teams, die derzeit mit Brooklyn Gespräche führen. Dass Boston aber womöglich All-Star Jaylen Brown in einem Paket anbieten könnte, mache die Franchise zu einem "beachtlichen" Interessenten.

Wie Woj berichtet, stehe Boston in regelmäßigem Kontakt mit den Brooklyn Nets, auch die Miami Heat, Phoenix Suns und Toronto Raptors gelten weiterhin als interessiert. Derzeit sei aber kein Deal für Durant kurz vor dem Vollzug, die Nets sollen weiterhin kein Angebot erhalten haben, das ihren Forderungen entspricht. Brooklyn fordere weiterhin mehrere ungeschützte Erstrundenpicks, Pick-Swaps und vielversprechende Spieler.

Bei den Celtics steht ein Trade von Franchise-Star Jayson Tatum offenbar nicht zur Debatte, doch um den 25 Jahre alten Brown sowie drei eigene Erstrundenpicks (2025, 2027 und 2029) sowie zwei Pick-Swaps (2024 und 2026) könnte Boston womöglich ein interessantes Paket schnüren.

Ende Juni hatte Durant einen Trade von den Brooklyn Nets gefordert, er präferiert wohl einen Wechsel zu den Suns oder Heat. Der 33-Jährige steht noch für vier Jahre und 198 Millionen Dollar unter Vertrag, entsprechend hat Brooklyn keinen Zeitdruck, um einen Deal einzufädeln, und kann weiterhin auf einen enormen Gegenwert pochen.

Boston hat in der vergangenen Saison die Nets in der ersten Playoff-Runde mit 4-0 nach Hause geschickt und anschließend die Finals erreicht. Dort mussten sich Tatum, Brown und Co. in sechs Spielen den Golden State Warriors geschlagen geben. Der noch junge Kern des Teams wurde teils dank der Draft-Picks der Nets aufgebaut, die 2013 im Trade für Kevin Garnett und Paul Pierce nach Boston wanderten.