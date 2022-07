NBA2K23: Michael Jordan kehrt als Cover-Athlet zurück

NBA 2K23 steht wieder in den Startlöchern und mit Michael Jordan ist der größte Basketballer aller Zeiten zurück auf dem Cover.

Der frühere Superstar der Chicago Bulls wird das Cover von gleich zwei Editionen zieren, der "Michael Jordan Edition" sowie der "NBA 2K23 Championship Edition".

"Nachdem er die 23 zur Nummer mit dem höchsten Wiedererkennungswert im Sport machte, ist es nur passend, dass wir bei NBA 2K23 eine Michael Jordan Edition bringen", wird Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy, in einer Pressemitteilung zitiert. "Außerdem sind wir stolz darauf, mit der NBA 2K23 Championship Edition eine brandneue Premium-Edition des Spiels einzuführen, denn kein anderer Spieler verkörpert den Begriff 'Champion' so sehr wie Jordan."

Mit der Championship Edition, die nur via Vorbestellung zu erwerben sein wird, können Gamer auch auf den NBA League Pass zurückgreifen. Ein entsprechender Code wird Ende September an die Käufer geliefert.

Letztmals war Jordan für die Special Edition in 2K16 auf dem Cover, auch für 2K11 und 2K12 zierte er das Cover. Damals gab es auch noch die "Jordan Challenges", als Spieler zehn legendäre Momente des Bulls-Stars nachspielen konnten. Dies kehrt in NBA2K23 wieder zurück - mit fünf zusätzlichen Herausforderungen.

Wer die Standard Edition zieren wird, ist dagegen noch nicht bekannt. Shams Charania (The Athletic) meldete jedoch zum Start der Free Agency, dass Suns-Star Devin Booker der Nachfolger von Luka Doncic sein wird. Der Slowene war für NBA 2K22 der Cover-Star. Wann man das neue Spiel vorbestellen kann und wie viel es kosten wird, ist noch nicht klar.