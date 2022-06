NBA News - Stephen Curry: Golden State Warriors "jetzt eine echte Dynastie"

Geht es nach Finals-MVP Stephen Curry, haben die Golden State Warriors durch den Titelgewinn den Schritt zu einem historischen Team geschafft. "Jetzt ist es eine echte Dynastie", erklärte er und verwies auf die vier Meisterschaften in den vergangenen acht Jahren.

Keiner hätte vor der Saison an die Warriors geglaubt, "aus dem Nichts" sei es gelungen, einen Traum wahr werden zu lassen. "Es bedeutet die Welt", sagte Curry weiter und lobte zudem die Fans. Nach fünf Finals-Trips in Folge gewannen die Warriors nach dem Abgang von Kevin Durant 19/20 nur 15 Siege, auch im Folgejahr wurde die Postseason im Play-In-Turnier verpasst. Nun gelang überraschend schnell der Schritt zurück an die Spitze.

Einen großen Anteil daran hatte auch Andrew Wiggins, der sich von einem in den Augen vieler maßlos überbezahlten Spieler (5 Jahre, 147 Millionen Dollar) zum wohl zweitbesten Spieler der Warriors in den NBA Finals entwickelt hat. "Ich würde es lieben, hier zu bleiben", sagte er bei den Exit Interviews. Wie sein Teamkollege Jordan Poole geht er sein letztes Vertragsjahr, beide könnten bereits in der Offseason Extensions unterschreiben.

"Es ist erstklassig, hier zu sein. Wie sie ihre Spieler behandeln - wir sind eine große Familie. Ich habe das Gefühl, dass viele das sagen, aber sie zeigen es durch ihre Handlungen." Nach dem Trade, der Wiggins 2019 in die Bay Area brachte, habe es "viel Gerede" gegeben.

"Die Leute hatten über jede Kleinigkeit etwas zu sagen, aber jetzt bin ich glücklich, dass ich es geschafft habe. Die Leute haben nicht gedacht, dass ich jemals in dieser Position oder überhaupt bei einem Championship-Run eine Hilfe sein kann. Ich habe die Zweifler eines Besseren belehrt", sagte der 27-Jährige.