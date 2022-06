NBA, News: Ehemaliger Portland Trail Blazer Caleb Swanigan mit 25 Jahren gestorben

Der ehemalige Portland Trail Blazer Caleb Swanigan ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Das gab das Büro der Gerichtsmediziner von Allen County bekannt.

Swanigan ist demnach in der Nacht von Montag den 20.06.2022 im Krankenhaus Fort Wayne bei Indiana unter natürlichen Umständen ums Leben gekommen. Die Familie des Verstorbenen bestätigte die Informationen.

Der ehemalige First-Round-Pick wurde 2017 von den Portland Trail Blazers an der 26. Position gedraftet. Er spielte drei Jahre lang in der NBA, zwei Saisons für Portland und eine für die Sacramento Kings. Der Power Forward kehrte dann kurz vor dem Bubble-Turnier in Orlando zurück zu den Blazers. Allerdings entschied er sich, nicht an dem Turnier teilzunehmen und beendete anschließend seine NBA-Karriere.

Der 2,05-Meter-Mann kam in seinen insgesamt 75 Partien auf 2,3 Punkte und 2,9 Rebounds pro Spiel.

Die Organisation der Blazers teilte mit, dass ihr "Herz gebrochen" und "Ihre Gedanken und Gebete bei der Familie" seien.

Nach seiner Zeit in der NBA ging ein Foto von Swanigan viral, das ihn in schlechtem Zustand und stark übergewichtig zeigte. Blazers-Star Damian Lillard verteidigte damals seinen ehemaligen Teamkollegen: "Ihr wisst nicht, durch WAS er durchgehen muss, dass er sich so krass verändert." Lillard betonte weiter, dass man jemanden unterstützen soll, der einen "dunklen Weg" beschreitet.