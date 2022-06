NBA Finals - Voting: Stephen Curry? Jayson Tatum? Wer ist der beste Spieler der Serie?

Die NBA Finals sind erst zwei Spiele alt, doch schon jetzt wird in manchen Ecken des Internets über den potenziellen Finals-MVP diskutiert. Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, doch wir wollen schon von jetzt von Euch wissen: Wer ist bislang der beste Spieler der Serie?

Dem Splash Brother würde die Auszeichnung als Finals-MVP "alles bedeuten", verriet er vor Spiel 3 (Donnerstag, 3 Uhr live auf DAZN) - aber hauptsächlich deshalb, weil es ziemlich sicher bedeuten würde, dass die Golden State Warriors die Finals gewonnen haben.

Ein Finals-MVP-Award fehlt dem dreifachen Champion Curry bislang noch in seinem Trophäenschrank, doch vor allem Tatum will ihm diese Auszeichnung streitig machen. Der Celtics-Star legt bislang 20 Punkte und 8 Assists im Schnitt auf (30,6 Prozent FG), Curry kommt in den ersten beiden Finals-Partien auf 31,5 Punkte und 4,5 Rebounds (45,7 Prozent FG).

Doch welcher der beiden Superstars ist für Euch bislang der beste Spieler der NBA Finals? Oder seht Ihr einen Überraschungskandidaten ganz oben? Stimmt jetzt ab (App-User bitte hier entlang).

Übrigens, unser eigenes SPOX-Ranking mit der Top 10 findet Ihr hier.