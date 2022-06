NBA Finals - Jaylen Brown bringt für Celtics in Spiel 1 die Wende: Der ultimative "No, no, .... Yes"-Spieler

Mit einem furiosen 40:16-Schlussviertel haben die Boston Celtics Spiel 1 der NBA Finals bei den Golden State Warriors geklaut. Eingeleitet wurde das Comeback von Jaylen Brown, dessen Spiel mal wieder einer Achterbahnfahrt glich - diesmal aber mit einem Happy End.

Jeder kennt sie, diese Scorer, die keine schlechten Würfe kennen. Sie sind oft das Zünglein an der Waage für ihr Team. Sie können Mannschaften komplett aus dem Rhythmus schießen, aber auch das eigene Team befeuern, wenn sie heiß laufen und der Korb plötzlich riesengroß wird.

Bei den Warriors war zuletzt Klay Thompson ein solcher Spieler, der immer wieder zwischen Genie und Wahnsinn schwankte. Die Celtics haben dagegen gleich zwei dieser Sorte in ihrem Team - Marcus Smart und Jaylen Brown, die mit ihren teils unerklärlichen Entscheidungen in Spiel 7 gegen Miami den Celtics beinahe noch die Finals-Teilnahme gekostet hätten.

Beide haben in dieser Hinsicht zumindest Fortschritte gemacht, hin und wieder gibt es aber doch wieder Ausreißer. Noch immer ist man bei beiden geneigt, "Nein, nein, ..... Ja" zu rufen, wann auch immer mal wieder ein Sprungwurf mit 17 Sekunden auf der Shotclock in Richtung Korb gefeuert wird und dann doch durch die Reuse flutscht.

Es ist Meckern auf hohem Niveau, schließlich hat sich Brown Jahr für Jahr verbessert. Die teils abenteuerlichen Drives und die teils erschreckenden Korbleger-Versuche sind weniger geworden. Brown ist ein recht konstanter Schütze, der seine Assist-Zahlen Jahr für Jahr in kleinen Schritten verbessert hat. In diesem Jahr war Brown zwar nicht All-Star, hätte eine zweite Nominierung aber durchaus verdient gehabt.

Auch die Playoffs waren bisher gut, wenn auch immer mal wieder mit den angesprochenen Ausreißern nach unten, wobei Miami und Milwaukee nicht umsonst als grandiose Defensiv-Teams gelten. Brown ist immer wieder für 7 Turnover gut, kann aber ebenso 40 Punkte bei 14/20 aus dem Feld aus dem Handgelenk schütteln.

Jaylen Brown: Seine Produktion in Spiel 1 nach Vierteln

/ MIN PTS FG 3P REB AST TOV +/- 1. Viertel 9:24 4 2/6 0/2 2 0 0 -4 2. Viertel 8:37 8 3/7 0/2 3 0 2 +9 3. Viertel 8:47 2 1/4 0/1 0 0 1 -10 4. Viertel 11:12 10 4/6 2/3 2 5 1 +27 GESAMT 38:00 24 10/23 2/8 7 5 4 +22

Jaylen Brown: Er lernt noch immer dazu

In San Francisco war dies zunächst nicht der Fall. Mit 14 Punkten war der Forward zwar hinter Al Horford und Derrick White (je 15) nach drei Vierteln der drittbeste Scorer des Teams, dafür hatte Bostons Nummer 7 aber bereits 17 Würfe genommen, alle fünf Dreier vergeben und dazu 3 Turnover begangen. Kurzum, es war alles andere als ein gutes Brown-Spiel, der gegen Thompson zu selten seine Athletik einsetzte und in der Defense ein ums andere Mal pennte.

Wenig überraschend hatten die Warriors auch den Scouting Report studiert und fingerten, wann immer möglich, nach dem Ball. Seit Jahren ist das Ballhandling von Brown die große Schwäche, immer wieder stockte die Celtics-Offense, wenn Brown etwas kopflos ins Herz der Warriors-Defense eindringen wollte.

"Er ist noch in der Lernphase", sagte Coach Ime Udoka nach dem Spiel. "Er lernt noch, was die richtigen Reads sind. Gerade zu Beginn hat er etwas zu viel gedribbelt, einige Turnover gehabt und schlechte Würfe genommen." Hier wäre so ein Beispiel. Aus dem Catch-and-Shoot auf dem Flügel mit 17 Sekunden auf der Uhr einen Dreier über Thompson zu nehmen, ist vermutlich nicht die beste Idee - die Folge war ein Airball.

© NBA.com/stats Jaylen Brown wirft einen Airball mit 17 Sekunden auf der Shotclock.

Jaylen Brown springt spät für Tatum in die Bresche

"Wir haben ihm das auch in der Pause gezeigt", verriet der Coach weiter. "Er hatte immer gute Matchups, die er attackieren konnte und das hat er in der zweiten Halbzeit auch gezeigt." Gemeint ist damit vor allem das vierte Viertel, als es Brown war, der Boston den benötigten Push gab und die Wende einleitete.

Mit 12 Punkten lagen die Gäste vor dem Schlussabschnitt hinten, bevor Brown und die Celtics die Lücke mit einem 23:11-Run über gut sechs Minuten schlossen, obwohl Jayson Tatum (nur 3/17 FG) in dieser Phase nur zwei Würfe nahm und beide vergab. Stattdessen lief die Offense durch Brown, der an 20 dieser 23 Punkte direkt beteiligt war.

Der 25-Jährige fand zweimal seine Schützen am Perimeter, einmal war es ein kluger Lob für Robert Williams sowie ein punktgenauer Pass für Payton Pritchard in Transition. "Er hatte einen tollen Start. Durch Tatums Probleme haben wir mehr über ihn gespielt und er war sehr aggressiv", verteilte Udoka auch Lob.

Es ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Neben seinen 4 Assists kamen 10 eigene Punkte dazu, wobei auch dies wieder eine Achterbahnfahrt war. Brown scorte die ersten fünf Zähler des Abschnitts, einmal dieser Stepback-Zweier über Draymond Green sowie ein Pullup-Dreier über Jordan Poole.

Jaylen Brown: Der X-Faktor für die Celtics

Das sind keine hochprozentigen Würfe, aber in diesem Moment fielen sie. Klassische "No, no, ...., yes"-Würfe, welche die Dynamik eines Spiels verändern können. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Brown diese nicht getroffen hätte. Womöglich hätten wir darüber gesprochen, dass die Warriors in Auftaktspielen weiter eine unheimliche Bilanz aufweisen (nun 21-3 unter Coach Steve Kerr).

Trotzdem werden die Celtics einen solchen Brown brauchen. Die Wurfauswahl mag nicht immer lehrbuchmäßig sein, aber das gehört eben zu seinem Spiel und auch das hat die Kelten bis in die Finals gespült. Neben Tatum bleibt der 25-Jährige die wichtigste Waffe, da er mit seiner Athletik am besten dafür geeignet ist, die Defense zum Kollabieren zu bringen.

Im vierten Viertel funktionierte dies hervorragend und sollte über die Serie ein Schlüssel für Boston sein. Udoka hat Recht, wenn er sagt, dass Brown Matchup-Probleme kreiert. Andrew Wiggins wird gegen Tatum gebraucht, sodass aus der Starting Five eigentlich nur Thompson übrig bleibt.

Die Warriors versuchten es spät vermehrt mit dem kleinen Lineup ohne Center Kevon Looney, hatten so aber massive Größennachteile gegen ein Celtics-Team, das deutlich größer spielt, als es ohnehin schon ist. So hat Boston auch ohne eine 21/42-Vorstellung von der Dreierlinie stets die Chance, ein Spiel für sich zu entscheiden.

Schon in unserer Preview hatten wir insbesondere das Matchup zwischen Brown und Thompson hervorgehoben, in Spiel 1 hatte der Celtics-Swingman das letzte Wort und die heiße Hand und das sollte auch über die Serie so bleiben, wenn Boston Champion werden möchte. Tatum mag als Superstar die Aufmerksamkeit bekommen, doch wenn Brown konstant abliefern kann, erhöhen sich die Wahrscheinlichkeiten auf den 18. Ring enorm.

Finals-Noten: Ein Warriors-Star enttäuscht - Celtics-Rollenspieler glänzen © getty 1/18 Die Boston Celtics haben mit einer Gala im vierten Viertel Spiel 1 bei den Warriors mit 120:108 entschieden. Bei den Celtics werden die Rollenspieler zu Helden, während Golden State einen Totalausfall zu beklagen hat. Einer macht aber Hoffnung. © getty 2/18 WARRIORS - STEPHEN CURRY (Starting Point Guard): Legte los wie die Feuerwehr, danach stellten sich die Gäste aber besser auf ihn ein. Trotz allem unverständlich, wie Golden State eine solche 34-Punkte-Performance verschwenden konnte - Note: 2 © getty 3/18 KLAY THOMPSON (Starting Shooting Guard): Begann ebenfalls gut (insgesamt 15 PTS, 6/14 FG), tauchte dann aber ab. Frappierend war später, wie chancenlos der Splash Brother in der Defense gegen Brown war, der das Duell klar für sich entschied - Note: 4 © getty 4/18 ANDREW WIGGINS (Starting Small Forward): Knüpfte an seine Vorstellungen aus der Mavs-Serie an und machte Tatum das Leben enorm schwer (u.a. 3 Blocks). Dazu gut aus der Mitteldistanz und mit einigen athletischen Plays. An ihm lag es nicht - Note: 2,5 © getty 5/18 DRAYMOND GREEN (Starting Power Forward): 2/12 aus dem Feld, 3 Turnover und 6 Fouls. Es war nicht der Abend von Green, der zwar defensiv seine Sache gut machte, vorne aber kaum etwas anzubieten hatte - Note: 4 © getty 6/18 KEVON LOONEY (Starting Center): Wieder 6 Offensiv-Rebounds für den Center, der auch Boston in der Zone ärgerte. Dazu solide in der Defense und auch mit 5 Assists. Womöglich spielt er demnächst mehr als 25 MINS - Note: 2,5 © getty 7/18 BANK - JORDAN POOLE (Backup Guard): Immer wieder Zielscheibe in der Defense und vorne mit einem gebrauchten Tag. White und Smart brachten Poole aus dem Rhythmus, der nur 9 PTS (2/7) und 4 Turnover auflegte - Note: 5 © getty 8/18 OTTO PORTER JR. (Backup Forward): 4 Dreier, 2 Steals - Porter sah nach seiner Verletzung gut aus und brachte genau das, was die Warriors von ihm verlangen - Shotmaking und Defense. Im 4. Viertel fand der Ball ihn dann nicht mehr - Note: 3 © getty 9/18 ANDRE IGUODALA (Backup Forward): Iggy ist 38? Nach über einem Monat Pause spielte der frühere Finals-MVP solide 12 Minuten und traf auch einen Dreier aus der Ecke. Zumindest das war ein Lichtblick für die Dubs - Note: 3 © getty 10/18 CELTICS - MARCUS SMART (Starting Point Guard): Saß beim großen Celtics-Run lange auf der Bank, traf aber in 30 Minuten ebenfalls vier Dreier für 18 Punkte. Die Wurfauswahl passte, dazu ohne TO. Hinten ebenfalls stark - Note: 2 © getty 11/18 JAYLEN BROWN (Starting Shooting Guard): JAYLEN BROWN: Lange der schlechteste Celtic, dann im 4. Viertel wie verwandelt. Leitete mit 10 Punkten das Comeback ein. Zuvor schwach in der Defense und mit den üblichen Ballhandling-Problemen - Note: 2,5 © getty 12/18 JAYSON TATUM (Starting Small Forward): Der Wurf fiel nicht (3/17 FG), dafür aber in allen anderen Facetten des Spiels stark. 13 Assists waren ein Career High für Playoffs UND Regular Season. Seine Reads waren meist exzellent - Note: 2,5 © getty 13/18 AL HORFORD (Starting Power Forward): Topscorer mit 26 Punkten. Big Al spielte wie in Spiel 4 in der Bucks-Serie ein überragendes viertes Viertel an beiden Enden des Feldes. 6 Dreier waren dazu natürlich die Kirsche auf der Torte - Note: 1,5 © getty 14/18 ROBERT WILLIAMS (Starting Center): Wirkte deutlich fitter als noch in der Miami-Serie. Lieferte 4 starke Blocks und verwandelte Lobs. Was besser werden muss: Er lässt sich nach Rebounds noch zu oft den Ball klauen - Note: 3 © getty 15/18 BANK - DERRICK WHITE (Backup Guard): Was für ein Spiel des Guards. White war der beste Curry-Verteidiger und klebte am Warriors-Star. Traf dazu einen Playoff-Bestwert von 5 Dreiern und hatte das beste Plus-Minus aller Spieler (+25) - Note: 1 © getty 16/18 GRANT WILLIAMS (Backup Forward): Der schwächste Celtic des Abends. Kein Punkt in 16 Minuten (0/2), dafür immerhin 3 Assists. Defensiv wurde er jedoch von den Warriors mehrfach bloßgestellt - Note: 4,5 © getty 17/18 PAYTON PRITCHARD (Backup Guard): Wer hätte das gedacht? “Fast PP” spielte bis tief ins vierte Viertel und erledigte mit zwei Dreiern seinen Job. Hielt auch defensiv dagegen, sodass Coach Udoka ihm spät vertraute - Note: 2,5 © getty 18/18 DANIEL THEIS (Backup Center): Solide sechs Minuten des Deutschen. Traf einen Eckendreier, boxte aus. Kassierte aber auch ein And-1 gegen Green. Hier und da sollte er im Verlauf der Serie weiter zum Einsatz kommen - Note: 3,5

NBA Finals - Warriors vs. Celtics: Die Serie im Überblick (0-1)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 108:120 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics - 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 5* 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics - 6* 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics -

*falls nötig