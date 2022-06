NBA Draft 2022: Alle Infos zur Ziehung heute im Liveticker

In der Nacht auf Freitag ist es endlich so weit, der NBA Draft 2022 geht über die Bühne. Die Frage, welchen Spieler die Orlando Magic mit dem ersten Pick ziehen, bestimmt die Schlagzeilen. Wir halten Euch in unserem Liveticker stets darüber auf dem Laufenden, wie die Entscheidungen der Teams aussehen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Draft 2022: Die Ziehung heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Geht es nach Adrian Wojnarowski von ESPN, der ja bekanntlich nicht die schlechtesten Informationen hat, stehen die Picks auf den Positionen 1 bis 3 mehr oder weniger fest: Smith soll nach Orlando, Holmgren nach Oklahoma City und Banchero nach Houston gehen. Also keine wirkliche Überraschung, falls das so stimmen sollte. Sollte es im Laufe des Tages noch Neuigkeiten geben, erfahrt Ihr die selbstverständlich hier.

Vor Beginn: Weiteren Lesestoff zur Vorbereitung gefällig? Wir hätten da noch das Big Board mit den besten 25 Spielern des Drafts sowie die besten Guards, Forwards und auch Bigs für Euch im Angebot.

Vor Beginn: Völlig offen scheint noch zu sein, welchen Namen Commissioner Adam Silver zuerst aufrufen wird. Um den ersten Pick ist ein Dreikampf zwischen Jabari Smith (PF, Auburn), Chet Holmgren (PF/C, Gonzaga) und Paolo Banchero (PF/C, Duke) entbrannt, Smith hat in den meisten Mock Drafts die Nase vorne, so auch in dem des Kollegen Arndt.

Vor Beginn: Los geht es um 2 Uhr mit dem Beginn der ersten Runde. Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Weil die Milwaukee Bucks und die Miami Heat gegen Tampering-Regeln verstoßen haben und keinen Pick haben, werden in diesem Jahr statt 60 nur 58 Spieler aufgerufen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker zum NBA Draft 2022. Wie aus den Vorjahren gewohnt, wird im Barclays Center von Brooklyn die Frage beantwortet, welche Spieler eine NBA-Franchise finden.

NBA Draft 2022: Die Reihenfolge