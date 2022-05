NBA Playoffs - Dallas Mavericks glauben an Wunder gegen Warriors: "Druck liegt bei ihnen"

Die Dallas Mavericks haben in Spiel 4 den ersten Sieg in der Serie mit den Golden State Warriors geholt und reisen somit noch einmal nach San Francisco. Bei den Mavericks glaubt man an ein Wunder, auch wenn die Geschichte dagegen spricht.

"Sie haben nun mehr Druck, Spiele zu gewinnen", sagte Maxi Kleber über die Warriors nach dem 119:109-Erfog der Mavericks in Spiel 4, der die Serie zumindest um ein Spiel verlängerte. "Wir sind an einem Punkt, an dem wir nichts mehr zu verlieren haben." Dallas spielte furiose erste 36 Minuten, führte mit 29 Punkten und musste erst am Ende wieder etwas zittern, als die Dubs mit den Reservisten noch einmal einen Run hinlegten.

Das ärgerte auch Kleber, der angab, dass das Team besser mit Führungen umgehen müsse. Bereits in Spiel 2 hatten die Mavs einen 19-Punkte-Vorsprung verspielt, diesmal war das Polster groß genug, um die Führung über die Zeit zu retten. Die Texaner hatten dennoch Schwierigkeiten mit der Zonenverteidigung der Warriors, Coach Jason Kidd sah darin aber auch etwas Gutes.

"Es ist das größte Kompliment, das wir bekommen konnten. Sie mussten die Zone spielen, weil sie uns im Eins-gegen-Eins nicht stoppen konnten", sagte Kidd. "Diese jungen Männer in unserer Kabine glauben wirklich daran, dass wir noch gewinnen können." Bisher ist es jedoch erst drei Teams gelungen, überhaupt ein siebtes Spiel zu erzwingen, wenn sie mit 0-3 hinten lagen, letztmals gelang dies den Portland Trail Blazers im Jahr 2003 gegen Dallas. Das komplette Comeback schaffte noch keine Mannschaft.

So weit wollen die Mavs ohnehin noch nicht denken. "Wir gehen das Spiel für Spiel an", sagte Luka Doncic, der mit 30 Punkten, 14 Rebounds und 9 Assists erneut nicht zu stoppen war, in der Schlussphase aber Schmerzen an der Hüfte verspürte. In der PK äußerte sich der Slowene aber nicht, ob ihn dies weiter beeinträchtigen würde.

Vermutlich wird der 23-Jährige aber in der Nacht auf Freitag (3 Uhr, live auf DAZN) wieder im Einsatz sein. Dann haben die Mavs eine weitere Chance, ihre Saison zu verlängern.

Warriors vs. Mavericks: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 19. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Dallas Mavericks 112:87 2 21. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Dallas Mavericks 126:117 3 23. Mai 3 Uhr Dallas Mavericks Golden State Warriors 100:109 4 25. Mai 3 Uhr Dallas Mavericks Golden State Warriors 119:109 5 27. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Dallas Mavericks - 6* 29. Mai 3 Uhr Dallas Mavericks Golden State Warriors - 7* 31. Mai 2 Uhr Golden State Warriors Golden State Warriors -

*falls nötig