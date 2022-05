NBA News: Miami Heat stellen sich auf Embiid-Comeback ein - Rückkehr weiterhin völlig offen

Die Philadelphia 76ers warten nach der zweiten Niederlage gegen Miami sehnlichst auf eine Rückkehr ihres verletzten Superstars Joel Embiid. Während die Heat sich darauf einstellen, dass dieser in Spiel 3 wieder dabei ist, ist sich dessen Head Coach noch überhaupt nicht sicher.

Wie Doc Rivers nach der 103:119-Niederlage am South Beach erklärte, habe er an den beiden Tagen vor dem Spiel FaceTime-Anrufe mit Embiid geführt, könne aber derzeit keine Prognose abgeben, wann der Kameruner wieder bereit ist. "Er sah gut aus, was das Reden betrifft, aber es gibt noch so viele Schritte, die er durchlaufen muss. Ich denke nicht, dass er bisher auch nur einen einzigen davon abgeschlossen hat. Also müssen wir warten."

Embiid zog sich in der Serie gegen die Toronto Raptors in Spiel 6 einen Bruch der Augenhöhle sowie eine Gehirnerschütterung zu, als er von Pascal Siakam bei einem Drive mit dem Ellbogen getroffen wurde. Zuvor hatte er sich in Spiel 3 bereits am Daumen verletzt, es wurde ein Bänderriss diagnostiziert, der erst nach den Playoffs operativ behandelt werden soll. Wie Chris Haynes von TNT während der zweiten Partie in Miami live auf Sendung erklärte, war der Mittwoch der erste Tag, an dem Embiid wieder sein Smartphone benutzen konnte, da ihm zuvor die Lichter Probleme bereiteten. Nach der Rückkehr des Teams nach Philly sollen weitere Untersuchungen stattfinden.

Ohne ihren Starcenter verloren die Sixers auch Spiel 2 deutlich, neben den Nachteilen in der Zone (34:44 Rebounds, 21 zugelassene Second Chance Points) fiel auch der Dreier erneut gar nicht bei den Gästen (8/30, MIA: 14/29). Dank Tyrese Maxey (34 Punkte) und einer weiteren guten Leistung von Tobias Harris (21) blieb Philadelphia dennoch lange im Spiel. James Harden (20, 9 Assists) zeigte sich zumindest etwas verbessert.

Während Harden und Co. zumindest auf ein Comeback von Embiid hoffen, sind die Heat fest davon überzeugt - und würden sich auch aus sportlicher Sicht darauf freuen: "Das ist mein Junge, ich will gegen ihn kämpfen. Sie sind ein anderes Team, wenn er dabei ist. Ich will gegen denjenigen spielen, der für mich der MVP ist", sagte Jimmy Butler. Heat-Coach Erik Spoelstra ergänzte, dass es "unverantwortlich" wäre, nicht entsprechend zu planen. Und Bam Adebayo, Embiids möglicher direkter Gegenspieler, meinte: "Sie befinden sich in einem 0-2-Loch. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird."

Miami Heat vs. Philadelphia 76ers (2-0): Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Mai 1.30 Uhr Miami Heat Philadelphia 76ers 106:92 2 5. Mai 1.30 Uhr Miami Heat Philadelphia 76ers 119:103 3 7. Mai 1 Uhr Philadelphia 76ers Miami Heat - 4 9. Mai 2 Uhr Philadelphia 76ers Miami Heat - 5* 11. Mai TBD Miami Heat Philadelphia 76ers - 6* 13. Mai TBD Philadelphia 76ers Miami Heat - 7* 16. Mai TBD Miami Heat Philadelphia 76ers -

*falls nötig