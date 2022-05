NBA News - Celtics-Star Jayson Tatum kritisiert All-NBA-Voting: "Ergibt nicht viel Sinn"

Jayson Tatum hat das All-NBA-Voting kritisiert. Der Celtics-Star forderte Reformen, vor allem in Bezug auf die Positionen. Vergangene Saison fühlte er sich durch die Nichtberücksichtigung für eines der drei Teams "nicht respektiert".

"Joel Embiid war zweiter im MVP-Voting, aber hat es nur ins All-NBA Second Team geschafft. Das ergibt nicht viel Sinn", sagte Tatum am Mittwoch vor dem 93:80-Erfolg in Spiel 5 der Ost-Finals gegen die Miami Heat. Am Tag zuvor wurden die All-NBA Teams bekanntgegeben, Tatum schaffte es dabei neben Luka Doncic, Devin Booker, Giannis Antetokounmpo und Nikola Jokic ins First Team.

"Es sollte ein paar Regeln geben", führte Tatum weiter aus. "Ich weiß nicht genau, welche. Aber vielleicht sollte es eine Mindestanzahl an absolvierten Spielen geben oder vielleicht musst du Teil eines Playoff-Teams sein. Aber wahrscheinlich sollte das Voting positionslos sein."

Tatsächlich wäre Tatum nur im Second Team gelandet, wenn die Positionen keine Rolle spielen würden. Embiid erhielt deutlich mehr Stimmen fürs First Team als Tatum (57:49) und dadurch auch mehr Punkte (414:390). Da auf der Center-Position aber Jokic noch mehr Punkte abräumte, reichte es für Embiid nur fürs Second Team.

"Es sollten einfach die 15 besten Spieler sein", machte Tatum seine Idealvorstellung für die All-NBA-Teams klar. "Natürlich ist es schwierig mit manchen Spielern in einem Contract-Year und dem Supermax. Das macht es sicherlich auch für die Voter schwierig. Da könnte man, glaube ich, einiges verändern."

LeBron nur im Third Team - einer einstimmig! Die All-NBA Teams 2022 © getty 1/30 Die All-NBA Teams der Saison 2021/22 sind da! Die Liga hat die Ergebnisse des Votings über die 15 besten Spieler der Regular Season bekanntgegeben. LeBron James schafft es nur ins Third Team, einer wird einstimmig gewählt. © getty 2/30 Zur Erklärung: Die Teams bestehen aus jeweils zwei Guards, zwei Forwards und einem Center. 100 Journalisten haben ihre Stimme abgegeben, für eine Stimme fürs First Team gibt es 5 Punkte, fürs Second Team 3 und fürs Third Team 1. © getty 3/30 ALL-NBA THIRD TEAM - CHRIS PAUL (Phoenix Suns, Guard) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 16 | Stimmen fürs Third Team: 66 | Gesamtpunktzahl: 114 - 11. All-NBA-Nominierung © getty 4/30 TRAE YOUNG (Atlanta Hawks, Guard) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 11 | Stimmen fürs Third Team: 77 | Gesamtpunktzahl: 110 - 1. All-NBA-Nominierung © getty 5/30 LEBRON JAMES (Los Angeles Lakers, Forward) - Stimmen fürs First Team: 2 | Stimmen fürs Second Team: 35 | Stimmen fürs Third Team: 54 | Gesamtpunktzahl: 169 - 18. All-NBA-Nominierung (NBA-Rekord) © getty 6/30 PASCAL SIAKAM (Toronto Raptors, Forward) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 7 | Stimmen fürs Third Team: 42 | Gesamtpunktzahl: 63 - 2. All-NBA-Nominierung © getty 7/30 KARL-ANTHONY TOWNS (Minnesota Timberwolves) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 38 | Stimmen fürs Third Team: 60 | Gesamtpunktzahl: 174 - 2. All-NBA-Nominierung © getty 8/30 ALL-NBA SECOND TEAM - JA MORANT (Memphis Grizzlies, Guard) - Stimmen fürs First Team: 13 | Stimmen fürs Second Team: 76 | Stimmen fürs Third Team: 8 | Gesamtpunktzahl: 301 - 1. All-NBA-Nominierung © getty 9/30 STEPHEN CURRY (Golden State Warriors, Guard) - Stimmen fürs First Team: 9 | Stimmen fürs Second Team: 69 | Stimmen fürs Third Team: 22 | Gesamtpunktzahl: 274 - 8. All-NBA-Nominierung © twitter.com/bulls 10/30 DEMAR DEROZAN (Chicago Bulls, Forward) - Stimmen fürs First Team: 2 | Stimmen fürs Second Team: 39 | Stimmen fürs Third Team: 57 | Gesamtpunktzahl: 184 - 3. All-NBA-Nominierung © getty 11/30 KEVIN DURANT (Brooklyn Nets, Forward) - Stimmen fürs First Team: 10 | Stimmen fürs Second Team: 68 | Stimmen fürs Third Team: 22 | Gesamtpunktzahl: 276 - 10. All-NBA-Nominierung © getty 12/30 JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers, Center) - Stimmen fürs First Team: 57 | Stimmen fürs Second Team: 43 | Stimmen fürs Third Team: 0 | Gesamtpunktzahl: 414 - 4. All-NBA-Nominierung © getty 13/30 ALL-NBA FIRST TEAM - LUKA DONCIC (Dallas Mavericks, Guard) - Stimmen fürs First Team: 88 | Stimmen fürs Second Team: 12 | Stimmen fürs Third Team: 0 | Gesamtpunktzahl: 476 - 3. All-NBA-Nominierung © getty 14/30 DEVIN BOOKER (Phoenix Suns, Guard) - Stimmen fürs First Team: 82 | Stimmen fürs Second Team: 16 | Stimmen fürs Third Team: 2 | Gesamtpunktzahl: 460 - 1. All-NBA-Nominierung © getty 15/30 JAYSON TATUM (Boston Celtics, Forward) - Stimmen fürs First Team: 49 | Stimmen fürs Second Team: 47 | Stimmen fürs Third Team: 4 | Gesamtpunktzahl: 390 - 2. All-NBA-Nominierung © getty 16/30 GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks, Forward) - Stimmen fürs First Team: 100 | Stimmen fürs Second Team: 0 | Stimmen fürs Third Team: 0 | Gesamtpunktzahl: 500 - 6. All-NBA-Nominierung © getty 17/30 NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets, Center) - Stimmen fürs First Team: 88 | Stimmen fürs Second Team: 12 | Stimmen fürs Third Team: 0 | Gesamtpunktzahl: 476 - 4. All-NBA-Nominierung © NBA 18/30 Damit besteht das All NBA First Team ausschließlich aus Spielern, die 27 Jahre alt sind oder jünger. Das gab es nach Angaben der Liga zuletzt 1954/55. Die Zukunft der Association ist in guten Händen! © getty 19/30 Diese Spieler erhielten ebenfalls Stimmen: RUDY GOBERT (Utah Jazz, Center) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 5 | Stimmen fürs Third Team: 30 | Gesamtpunktzahl: 45 © getty 20/30 JIMMY BUTLER (Miami Heat, Forward) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 2 | Stimmen fürs Third Team: 26 | Gesamtpunktzahl: 32 © getty 21/30 BAM ADEBAYO (Miami Heat, Center) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 4 | Stimmen fürs Third Team: 16 | Gesamtpunktzahl: 28 © getty 22/30 DONOVAN MITCHELL (Utah Jazz, Guard) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 0 | Stimmen fürs Third Team: 4 | Gesamtpunktzahl: 4 © getty 23/30 JAYLEN BROWN (Boston Celtics, Forward) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 0 | Stimmen fürs Third Team: 3 | Gesamtpunktzahl: 3 © getty 24/30 KHRIS MIDDLETON (Milwaukee Bucks, Forward) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 0 | Stimmen fürs Third Team: 1 | Gesamtpunktzahl: 1 © getty 25/30 MIKAL BRIDGES (Phoenix Suns, Guard) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 0 | Stimmen fürs Third Team: 1 | Gesamtpunktzahl: 1 © getty 26/30 JRUE HOLIDAY (Milwaukee Bucks, Guard) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 0 | Stimmen fürs Third Team: 1 | Gesamtpunktzahl: 1 © getty 27/30 KYRIE IRVING (Brooklyn Nets, Guard) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 0 | Stimmen fürs Third Team: 1 | Gesamtpunktzahl: 1 © getty 28/30 DEJOUNTE MURRAY (San Antonio Spurs, Guard) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 0 | Stimmen fürs Third Team: 1 | Gesamtpunktzahl: 1 © getty 29/30 FRED VANVLEET (Toronto Raptors, Guard) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 0 | Stimmen fürs Third Team: 1 | Gesamtpunktzahl: 1 © getty 30/30 DESMOND BANE (Memphis Grizzlies, Forward) - Stimmen fürs First Team: 0 | Stimmen fürs Second Team: 0 | Stimmen fürs Third Team: 1 | Gesamtpunktzahl: 1

Celtics-Star Tatum: "Habe mich nicht respektiert gefühlt"

Aufgrund er sogenannten Derrick Rose Rule ist die Höhe des Supermax unter anderem daran gebunden, ob ein Spieler ein All-NBA-Team erreicht oder nicht. Tatum verpasste vergangene Saison diese Auszeichnung komplett, was ihm einige Millionen kostete.

"Mir ging es mehr darum, dass ich mich nicht respektiert gefühlt habe", sagte Tatum angesprochen auf die Ergebnisse des Vorjahres. "Es gibt nicht wirklich Regeln oder Kriterien für das Voting, das macht es so frustrierend. Denke ich, dass ich letztes Jahr einer der 15 besten Spieler war? Eintausend Prozent! Aber das liegt hinter mir. Ich habe es dieses Jahr [ins All-NBA-Team] geschafft und wir versuchen, eine Championship zu gewinnen."

Im Gegensatz zu Tatum vergangenes Jahr ist Trae Young durch seine All-NBA-Nominierung berechtigt, zukünftig 30 Prozent statt nur 25 Prozent des Salary Caps im Rahmen seiner Rookie-Extension zu erhalten (207 Mio. Dollar statt 172 Mio. über fünf Jahre). Auch Devin Booker und Karl-Anthony Towns sind durch die All-NBA-Nominierung nun berechtigt, im Sommer lukrative Supermax-Verlängerungen zu unterschreiben.