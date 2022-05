NBA News: Brooklyn Nets wollen Kyrie Irving wohl keinen langfristigen Vertrag anbieten

Die Brooklyn Nets sind angeblich nicht gewillt, Kyrie Irving im Sommer eine langfristige Vertragsverlängerung anzubieten. Einem Medienbericht zufolge gleicht die Nets-Offseason einem "Spiel mit dem Feuer", da der Umgang mit der Irving-Personalie auch Kevin Durant verärgern könnte.

Wie Kristian Winfield von der New York Post mit Verweis auf anonyme Quellen berichtet, sind die Nets nicht bereit, Irving aufgrund dessen Unzuverlässigkeit langfristig ans Team zu binden. Der 30-Jährige besitzt eine Spieleroption für die kommende Saison (36,5 Mio. Dollar), könnte diese allerdings auch ablehnen und Unrestricted Free Agent werden. Dann könnte er einen bis zu 245,6 Mio. Dollar schweren Fünfjahresvertrag unterschreiben.

In der abgelaufenen Spielzeit stand der Point Guard nur in 29 Partien in der regulären Saison auf dem Court. Er verpasste einen Großteil der Saison, da er sich weigerte, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen und somit nicht an Heimspielen teilnehmen durfte. Diese Entscheidung sowie seine "unberechenbare Verletzungshistorie" haben die Nets laut Winfield abgeschreckt.

General Manager Sean Marks hatte vor wenigen Wochen verkündet, er wolle nur Spieler in seinem Team haben, "die ein Teil von etwas sein wollen, was größer ist als sie selbst." Und Marks weiter: "Es ist ein Teamsport. Es geht nicht um die Individuen. Wir wollen, dass die Leute aus den richtigen Gründen hier sind, Jungs mit gutem Charakter, die ihre Rolle akzeptieren. Wir wollen Drama vermeiden."

Irving selbst hatte nach Saisonende betont, er sehe seine langfristige Zukunft in Brooklyn, gemeinsam mit seinem guten Freund Kevin Durant wolle er mit den Nets um Championships kämpfen. Sollte die Franchise sich nun allerdings gegen eine langfristige Vertragsverlängerung mit Irving entscheiden, könnte das angeblich auch Durant verärgern.

Laut Winfield haben KD und das Front Office der Nets seit dem Erstrundenaus gegen Boston nicht miteinander gesprochen. Sollte der Guard die Franchise tatsächlich verlassen, wäre es demnach "keine Überraschung", wenn bei Durant die Frustration wachsen würde. Durant steht noch bis 2026 bei den Nets unter Vertrag.