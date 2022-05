NBA News: Nets-GM kündigt Gespräche mit Kyrie Irving über neuen Vertrag an

Sean Marks, der General Manager der Brooklyn Nets, hat sich kryptisch bezüglich einer potenziellen Vertragsverlängerung von Kyrie Irving geäußert. Allerdings haben bislang noch keine Gespräche zwischen den beiden Parteien stattgefunden.

"Ich freue mich darauf", sagte Marks beim YES Network angesprochen auf die anstehenden Verhandlungen mit Irving. "Wir hatten bislang noch keine Gespräche. [...] Wir werden sehen, wie es mit Kyrie hier weitergeht und was er von uns braucht. Wenn wir die Gespräche führen, werden wir sehen, ob es der passende Fit für beide Seiten ist."

Irving besitzt eine Spieleroption für die kommende Saison, die ihm 36,5 Millionen Dollar einbringen würde. Allerdings könnte der 30-Jährige auch Unrestricted Free Agent werden - oder eine langfristige Verlängerung mit den Nets aushandeln.

Der Point Guard hat einen Großteil der vergangenen Saison verpasst, da er sich gegen eine Impfung gegen das Coronavirus geweigert hatte und deshalb in New York City nicht auflaufen durfte. Irving absolvierte nur 29 Spiele, in denen er 27,4 Punkte und 5,8 Assists auflegte. Die Saison der Nets endete nach bereits vier Spielen in der ersten Playoff-Runde.

"Du willst Spieler hier haben, die ein Teil von etwas sein wollen, was größer ist als sie selbst", sagte Marks ohne dabei Irving direkt anzusprechen. "Es ist ein Teamsport. Es geht nicht um die Individuen. Wir wollen, dass die Leute aus den richtigen Gründen hier sind, Jungs mit gutem Charakter, die ihre Rolle akzeptieren."

Und Marks weiter: "Wir wollen Drama vermeiden. Wir wollen Ablenkungen vermeiden. Die vergangenen paar Jahre haben unsere Jungs sehr negativ beeinflusst, ob das jetzt an den Erwartungen oder äußere Umstände lag." Daran hatte Irving sicherlich auch einen Anteil.