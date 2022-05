NBA Voting: Wer zieht in die Finals ein?

Für nur noch vier Teams lebt der Traum vom Einzug in die NBA Finals. Wir wollen von Euch wissen, welche beiden Teams sich in den Conference Finals durchsetzen.

In der kommenden Nacht starten die Eastern Conference Finals mit dem Matchup zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics. Einen Tag später greifen dann auch im Westen die Golden State Warriors und die Dallas Mavericks ins Geschehen ein.

Einen echten Favoriten gibt es in beiden Serien nicht, selten war der Kampf um die Larry O'Brien Trophy so spannend wie in dieser Saison.

Nun seid ihr gefragt. Welche beiden Teams setzen sich Eurer Meinung nach durch? App-User gelangen hier zum Voting.