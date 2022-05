NBA Playoffs, Preview - Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks: Warum der Angstgegner keiner sein muss

Die Dallas Mavericks stehen nach elf Jahren wieder in den Conference Semifinals, nun wartet jedoch mit den Phoenix Suns das beste Team der NBA. Die Mavs sahen in den vergangenen Spielzeiten nicht gut gegen das Team von Chris Paul aus. Findet Luka Doncic diesmal genug Lösungen?

Spiel 1 der Serie findet in der Nacht auf Dienstag um 4 Uhr statt (Übertragung auf DAZN). Den kompletten Spielplan der Serie und der gesamten Playoffs gibt es hier.

NBA Playoffs - Suns vs. Mavs: Die Ausgangslage

Die Suns hatten mehr Mühe als gedacht mit New Orleans, doch am Ende taten sie das, was sie am besten können - nämlich knappe Spiele gewinnen. Chris Paul legte in Spiel 6 ein absolutes Meisterstück hin (14/14 FG), in den Partien 1 und 3 war der Point God mit je 19 Zählern im vierten Viertel zur Stelle. Dies war auch nötig, da die Pelicans mit ihren großen Aufstellungen und aggressiven Driven einige Löcher in der Defense der Suns offenbarten.

Gleichzeitig scorten die Favoriten zeitweise nach Belieben, vor allem Deandre Ayton agierte ultra-effizient, später war dann CP3 zur Stelle. So konnte auch der Ausfall von Devin Booker kompensiert werden. Der All-Star verletzte sich in Spiel 2 nach einer 31-Punkte-Halbzeit am Oberschenkel und kehrte erst im Elimination Game zurück. Bei 100 Prozent war der Guard noch nicht, aber die drei Tage Pause dürften ihm geholfen haben.

Es zeigte sich trotzdem, wie tief dieses Team wirklich ist. Mikal Bridges zeigte teils grandiose Two-Way-Spiele und wird auch in der Serie gegen Dallas einen immensen Einfluss ausüben. Luka Doncic zeigte sich vor der Serie ebenfalls beeindruckt, Bridges ist womöglich der beste Eins-gegen-Eins-Verteidiger gegen den Slowenen in der NBA.

Die letzten beiden Playoff-Serien gegen die Clippers sollten den Slowenen jedoch gestählt haben, an ihm lag es nicht, dass Dallas jeweils den Kürzeren zog. Mit Jalen Brunson hat er nun eine zweite Scoring-Option, der 25-Jährige kann sich selbst Würfe kreieren und damit etwas die Last von Doncic nehmen.

Die andere Story in der Serie gegen die Jazz war die Defense der Mavs, die trotz Top-10-Platzierung in der Regular Season kritisch beäugt wurde, gegen die beste Offense der NBA aber beeindruckend Stand hielt. Dorian Finney-Smith und Reggie Bullock leisteten Schwerstarbeit und spielten über 42 Minuten im Schnitt, ähnlich dürfte es in der Suns-Serie aussehen.

Seit dem Trade von Kristaps Porzingis haben die Mavs eine klare Identität und im Team scheint es zu stimmen, wie die Spieler immer wieder betonen. Das zeigte sich gegen ein auf dem Papier talentierteres Utah-Team sehr deutlich. Der Top-Seed Phoenix ist nun ein anderes Kaliber, seit November 2019 warten die Mavs auf einen Sieg gegen die Suns, meist war es Paul, der in der Crunchtime in den engen Spielen den Unterschied ausmachte.

Mavs und Suns im Check: Obacht vor dem Luka-Stopper! © getty 1/42 Erstmals seit 2006 treffen die Suns und Mavs wieder in einer Serie aufeinander, im direkten Vergleich steht es 1-1. Phoenix hat in der Regular Season die letzten 9 Vergleiche gewonnen, dennoch könnte es eine enge Serie werden. SPOX macht den Check. © getty 2/42 PHOENIX SUNS: 62 Siege in der Regular Season nach der Finals-Pleite gegen die Bucks im Vorjahr waren eine Ansage. Für Phoenix zählt in diesem Jahr nur der Titel, auch weil es womöglich die letzte Chance Chris Paul ist. Gegen die Pels mühte sich PHX aber. © getty 3/42 POINT GUARD - CHRIS PAUL | Alter: 36 | Playoff-Stats 2022: 22,3 Punkte, 11,3 Assists und 1,8 Steals bei 56,7 Prozent FG und 30,8 Prozent Dreier in 36,8 Minuten (6 Spiele) © getty 4/42 Clutch wie eh und je, doch die Pelicans-Serie dürfte geschlaucht haben. Kann CP3 dieses Niveau aufrecht erhalten? Die Mavs-Serie ist eng getaktet. Es wäre aber auch nicht das erste Mal, dass Paul Dallas aus der Midrange versenkt. © getty 5/42 SHOOTING GUARD - DEVIN BOOKER | Alter: 25 | Playoff-Stats 2022: 23,0 Punkte und 4,0 Assists bei 50 Prozent FG und 48 Prozent Dreier in 32,5 Minuten (3 Spiele) © getty 6/42 Sah in Spiel 6 nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht fit aus, die freien Tage dürften geholfen haben. Vor seiner Verletzung absolut on fire, darunter auch eine 31-Punkte-Halbzeit in Game 2. © getty 7/42 SMALL FORWARD - MIKAL BRIDGES | Alter: 25 | Playoff-Stats 2022: 17,3 Punkte, 4,5 Rebounds und 1,5 Blocks bei 55,1 Prozent FG und 53,3 Prozent Dreier in 41,8 Minuten (6 Spiele) © getty 8/42 Er wird Doncic das Leben zur Hölle machen. Bridges wurde Zweiter im DPOY-Voting und ist vermutlich der beste Flügelverteidiger der NBA. Aber auch im Angriff hat er draufgepackt, Bridges kann Off-the-dribble den Korb attackieren. © getty 9/42 POWER FORWARD - JAE CROWDER | Alter: 31 | Playoff-Stats 2022: 7,5 Punkte und 3,7 Rebounds bei 33,3 Prozent FG und 11,5 Prozent Dreier in 28,7 Minuten (6 Spiele) © getty 10/42 Steckt in einem fiesen Slump, ist aber ein weiterer bissiger Verteidiger, immer hart an der Grenze. Auch Crowder dürfte hier und da mal Doncic verteidigen und diesen ein wenig ärgern. © getty 11/42 CENTER - DEANDRE AYTON | Alter: 23 | Playoff-Stats 2022: 20,5 Punkte und 9,8 Rebounds bei 70 Prozent FG in 35,0 Minuten (6 Spiele) © getty 12/42 Die Antwort der Suns auf Small Ball. Im Gegensatz zu Gobert kann Ayton kleinere Gegenspieler bestrafen, der Center fängt beinahe alles und besitzt einen guten Touch. Verteidigen kann er übrigens auch. © getty 13/42 BANK: CAMERON JOHNSON (Forward) | Alter: 26 | Playoff-Stats 2022: 11,0 Punkte und 3,7 Rebounds bei 46 Prozent FG und 35,7 Prozent Dreier in 27,9 Minuten (6 Spiele) © getty 14/42 Feierte im Vorjahr seine Coming-Out-Party in den Playoffs, seither ein beständiger Sixth Man. In der Pels-Serie hatte er aber überraschend Probleme, vor allem die 36 Prozent von draußen sind weit unter seinen Möglichkeiten. © getty 15/42 LANDRY SHAMET (Guard) | Alter: 25 | Playoff-Stats 2022: 4,6 Punkte und 1,4 Rebounds bei 39,1 Prozent FG und 21,4 Prozent Dreier in 19,6 Minuten (5 Spiele) © getty 16/42 Er ist noch den Beweis schuldig, in den Playoffs abzuliefern. In der Defense hat er eine Zielscheibe auf dem Rücken, dafür trifft er jedoch vorne zu schlecht. Seine Minuten könnten zurückgehen, auch weil Booker wieder mit dabei ist. © getty 17/42 CAMERON PAYNE (Guard) | Alter: 27 | Playoff-Stats 2022: 5,7 Punkte und 1,2 Assists bei 31,0 Prozent FG und 16,7 Prozent Dreier in 15,0 Minuten (6 Spiele) © getty 18/42 Auch Payne konnte noch nicht an seine Leistungen in der Regular Season anknüpfen. Als Backup von CP3 bringt er mehr Tempo ins Spiel der Suns, als Schütze ist er enorm streaky und lebt von seinen Drives zum Korb. © getty 19/42 JAVALE MCGEE (Center) | Alter: 34 | Playoff-Stats 2022: 8,3 Punkte und 3,7 Rebounds bei 80,8 Prozent FG in 11,0 Minuten (6 Spiele) © getty 20/42 Früher oft belächelt, ist McGee in seinem Karriereherbst einer der besseren Backups der NBA. Auf Ringniveau verwertet er alles, dazu ist er mit seiner Länge weiter ein hervorragender Beschützer des Korbs. © getty 21/42 TORREY CRAIG (Forward) | Alter: 31 | Playoff-Stats 2022: 1,5 Punkte und 1,3 Rebounds bei 22,2 Prozent FG und 25,0 Prozent Dreier in 9,7 Minuten (4 Spiele) © getty 22/42 Craig ist ein reiner Defensiv-Spezialist, der in dieser Serie gegen Doncic seinen Wert haben könnte. Sollte die Serie länger dauern, könnten aber auch seine Minuten sinken oder ganz gestrichen werden. © getty 23/42 DALLAS MAVERICKS: Nach 11 langen Jahren haben die Mavs mal wieder eine Serie gewonnen, nun können Doncic und Co. befreit aufspielen. Der Slowene ist der beste Spieler der Serie, alleine deswegen rechnen sich die Mavs gegen den Top-Seed etwas aus. © getty 24/42 POINT GUARD - LUKA DONCIC | Alter: 23 | Playoff-Stats 2022: 29,0 Punkte, 10,7 Rebounds und 5,7 Assists bei 46,9 Prozent FG und 36,7 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (3 Spiele) © getty 25/42 Kaum ein Team verteidigte den Superstar bisher besser als Phoenix. Im Vorfeld sprach Doncic in höchsten Tönen von Bridges, es dürfte ein packendes Duell werden. Hat Doncic über eine Serie Antworten? Dallas wird darauf bauen müssen. © getty 26/42 SHOOTING GUARD - JALEN BRUNSON | Alter: 25 | Playoff-Stats 2022: 27,8 Punkte und 4,2 Assists bei 48,4 Prozent FG und 36,4 Prozent Dreier in 38,0 Minuten (6 Spiele) © getty 27/42 Der Shooting-Star der Utah-Serie. Brunson machte gegen Utah mit seinen Drives, was er wollte. Gegen die soliden Suns wird er es schwerer haben. Dennoch ist seine Entwicklung für Dallas eine positive Überraschung. Im Sommer wartet der Zahltag. © getty 28/42 SMALL FORWARD - REGGIE BULLOCK | Alter: 31 | Playoff-Stats 2022: 10,7 Punkte, 6,0 Rebounds und 1,5 Steals bei 44,7 Prozent FG und 40,5 Prozent Dreier in 42,4 Minuten (6 Spiele) © getty 29/42 Bullock ist ein X-Faktor für die Mavs, vermutlich wird er CP3 jagen. War schon gegen die Jazz ein Dauerbrenner, das dürfte sich nicht ändern. 40 Prozent von Downtown sind für die Mavs-Offense ebenso enorm wertvoll. © getty 30/42 POWER FORWARD - DORIAN FINNEY-SMITH | Alter: 28 | Playoff-Stats 2022: 13,2 Punkte und 6,3 Rebounds bei 45,9 Prozent FG und 39,5 Prozent Dreier in 43,3 Minuten (6 Spiele) © getty 31/42 Was DFS von Bullock unterscheidet, sind die besseren Dribbling-Skills, ansonsten ähneln sich die Aufgaben. Finney-Smith wird Booker checken und vorne offene Dreier treffen. 3-and-D eben, aber auch als kleiner Fünfer immer eine Option. © getty 32/42 CENTER - DWIGHT POWELL | Alter: 30 | Playoff-Stats 2022: 4,2 Punkte und 3,7 Rebounds bei 55,6 Prozent FG in 17,7 Minuten (6 Spiele) © getty 33/42 Gobert war ein schlechtes Matchup für den Big, die Aussichten gegen Ayton sind da nur bedingt besser. Immerhin ist seine Chemie mit Doncic weiter stark, trotz Größennachteilen ist Powell immer für einen Lob-Dunk zu haben. © getty 34/42 BANK - SPENCER DINWIDDIE (Guard) | Alter: 29 | Playoff-Stats 2022: 15,3 Punkte und 4,3 Assists bei 36,1 Prozent FG und 29,4 Prozent Dreier in 33,3 Minuten (6 Spiele) © getty 35/42 Licht und Schatten wechselten sich bei Dinwiddie zuletzt ab, vor allem der Dreier hat sich wieder auf seinem alten Niveau eingependelt. Sein Wert für die Mavs ist das Drive-Spiel, was er so gut beherrscht wie kein anderer im Kader. © getty 36/42 MAXI KLEBER (Center) | Alter: 30 | Playoff-Stats 2022: 10,3 Punkte und 5,0 Rebounds bei 54,1 Prozent FG und 51,6 Prozent Dreier in 23,3 Minuten (6 Spiele) © getty 37/42 Der Würzburger bremste sich zuletzt selbst mit unnötigen Fouls, das muss besser werden, weil Dallas ihn als kleinen Center braucht. Spannend wird sein, ob sein heißes Shooting zuletzt nur ein Strohfeuer war. © getty 38/42 DAVIS BERTANS (Forward) | Alter: 29 | Playoff-Stats 2022: 3,3 Punkte und 1,3 Rebounds bei 35,7 Prozent Dreier in 9,4 Minuten (6 Spiele) © getty 39/42 Ein reiner Spezialist. Alle Versuche gegen Utah waren Dreier, diese traf er aber nur mäßig trotz offener Würfe. Er dürfte nur spielen, wenn Paul nicht auf dem Feld steht, ansonsten könnte es sehr schnell sehr hässlich werden. © getty 40/42 JOSH GREEN (Forward) | Alter: 21 | Playoff-Stats 2022: 3,0 Punkte und 1,2 Assists bei 26,1 Prozent FG und 21,1 Prozent Dreier in 11,3 Minuten (6 Spiele) © getty 41/42 Er ist so etwas wie die Wildcard. Wird Minuten in Halbzeit eins bekommen, dann wird Kidd entscheiden, ob der Australier spielbar bleibt (Stichwort: Wurf). Sein Stil ist eigen, er verursacht so jede Menge Verwirrung beim Gegner. © getty 42/42 PROGNOSE: Dallas ist nicht chancenlos, aber vermutlich zu abhängig von Doncic. Phoenix versteht sich trotz der Star-Guards als Kollektiv, dazu sind die Suns in der Crunchtime kaum zu schlagen. Es wird eng zugehen, die Suns werden in 6 gewinnen.

NBA Playoffs - Suns vs. Mavs: Zahlen und Fakten

Stat Suns Mavericks Bilanz Regular Season 64-18 52-30 Offensiv-Rating (Platz) 114,2 (5) 112,5 (14) Defensiv-Rating (Platz) 106,8 (3) 109,1 (7) Net-Rating (Platz) +7,5 (1) +3,5 (7) Direkter Vergleich 3-0 0-3

NBA Playoffs 2022: So gewinnen die Suns die Serie

Eine Schlüsselrolle wird mal wieder Ayton zukommen. Dallas wird viele kleine Aufstellungen aufbieten, das muss der 23-Jährige bestrafen. Der frühere Top-Pick hat auch deutlich mehr Tools, um das im Gegensatz zu Rudy Gobert von den Jazz zu tun. Da die Suns zudem viel switchen, wird Ayton auf der Gegenseite häufiger gegen Doncic am Perimeter verteidigen müssen. Auch das kann er.

Paul und Booker (wenn er nicht noch Probleme mit dem Oberschenkel hat) werden wie immer ihr Ding durchziehen, das Midrange-Game sollte auch gegen Dallas da sein, das richtet den Fokus auf die Schützen. Rollenspieler wie Jae Crowder, Cam Johnson oder Landry Shamet waren untypisch kalt in der Serie gegen die Pelicans.

Vorteile sollten die Suns auch haben, wenn sie das Spiel schnell machen. Paul und Payne haben das in der Vergangenheit zuhauf gezeigt, mit Bridges und auch Ayton haben die Suns junge Beine, um davon zu profitieren. Vor allem Doncic ist kein Spezialist für Transition-Defense, ein hohes Tempo könnte den Slowenen zudem etwas auslaugen.

NBA: Der Kader der Phoenix Suns

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Chris Paul Devin Booker Mikal Bridges Jae Crowder Deandre Ayton Cameron Payne Landry Shamet Cameron Johnson Torrey Craig JaVale McGee Elfrid Payton Aaron Holiday (Dario Saric) Ish Wainright Bismack Biyombo

© getty Devin Booker verletzte sich in Spiel 2 gegen New Orleans am Oberschenkel, kehrte in Spiel 6 aber wieder zurück.

NBA Playoffs 2022: So gewinnen die Mavs die Serie

Gegen Utah war es die Mathematik, die Dallas den Vorteil bescherte. Beide Teams trafen rund 44 Prozent aus dem Feld und dennoch erzielten die Mavs 30 Punkte mehr als die Jazz. Die Mavs kontrollierten die Dreierlinie (und gaben teilweise freiwillig leichte Punkte am Korb ab), das sollte auch gegen Phoenix das Rezept sein. Gleichzeitig sind die Suns weniger abhängig vom Distanzwurf, trotzdem muss Dallas das Duell am Perimeter deutlich gewinnen.

So richtet sich der Blick wieder gen Finney-Smith und Bullock, aber auch Kleber wird gefragt sein. Gleichzeitig gilt es, Doncic so einzusetzen, dass er sich nicht so lange gegen Bridges aufreiben muss. Vermutlich wird er die Switches gegen Ayton suchen, schließlich ist keiner effizienter darin, gegnerische Center zu isolieren.

"Wir müssen uns anpassen", forderte Coach Kidd, der klar machte, dass der Stil wie gegen Utah nicht in der Suns-Serie anwendbar sei. Gegen Utah lag der Fokus darauf, die Jazz zu Floatern zu zwingen, dies spielt bei Phoenix aber kaum eine Rolle. Können die Mavs CP3 und Booker in der Mitteldistanz ausreichend stören bzw. sie dafür arbeiten lassen? Davon wird vieles abhängen.

NBA: Der Kader der Dallas Mavericks

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Luka Doncic Jalen Brunson Reggie Bullock Dorian Finney-Smith Dwight Powell Spencer Dinwiddie Frank Ntilikina Josh Green Davis Bertans Maxi Kleber Trey Burke Tim Hardaway Jr.* Sterling Brown - Marquese Chriss - - - - Boban Marjanovic

*Tim Hardaway Jr. wird die komplette restliche Saison wegen eines Fußbruchs fehlen

NBA Playoffs: Suns vs. Mavs: Wer gewinnt die Serie?

Bei aller Euphorie in Dallas um den ersten Seriensieg seit elf Jahren bleiben die Suns ein verdammt schlechtes Matchup für die Mavs. Phoenix' Schwächen, Offensiv-Rebounds des Gegners sowie Abschlüsse in Ringnähe sind keine Dinge, aus welchen Dallas großartig Profit schlagen wird. Phoenix auf der Gegenseite hat einen Doncic-Stopper (wenngleich Bridges vermutlich auch mal seinen alten College-Kumpel Brunson übernehmen wird) und auch das etwas tiefere Team.

Problematisch könnte es aber werden, wenn Bookers Oberschenkel weiter Probleme bereitet. CP3 wird die Suns nicht noch eine Serie komplett tragen können, auch gegen New Orleans wirkte Paul gegen Ende zeitweise müde. Ist Booker dagegen wieder in Form, sollte es für Phoenix reichen. Prognose: Suns in 6.