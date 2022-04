NBA, Dallas Mavericks: Spielt Luka Doncic in Spiel 2 gegen Utah? Nächstes Update von Jason Kidd

Die Dallas Mavericks haben ihr Auftaktspiel gegen die Utah Jazz verloren und warten sehnsüchtig auf die Rückkehr von Luka Doncic. Am Sonntag gab Head Coach Jason Kidd beim Training ein Update zur Gesundheit des Slowenen.

Doncic hatte sich im letzten Saisonspiel an der Wade verletzt und konnte daher bei der 93:99-Niederlage gegen Utah nicht mitwirken. Mittlerweile arbeitet er jedoch schon wieder auf dem Court, es reichte immerhin für einige Shooting Drills. Ob die Zeit bis zu Spiel 2 reicht, sei aber ungewiss.

"Gestern war ein weiterer guter Tag, und heute steht er wieder auf dem Court, das ist also ein Plus. Und wir werden sehen, wie er sich morgen fühlt", sagte Kidd zu den anwesenden Reportern. Am Teamtraining könne Doncic noch nicht wieder teilnehmen. Dafür beschäftige er sich mit Gewichten, Laufen und eben Shooting Drills.

"Wenn er nicht spielen kann, müssen wir nach vorne blicken", sagte Kidd. "Wir haben das schon in Spiel 1 gezeigt. Wenn das auch in Spiel 2 passiert, dann ist das der Weg, den wir gehen müssen. So ist Sport eben einfach manchmal. Verletzungen kommen zur falschen Zeit. Lukas Verletzung kam zur falschen Zeit, aber wir können deswegen nicht heulen. "

Erneut seien dann vor allem Jalen Brunson und Spencer Dinwiddie gefragt, die schon in Spiel 1 die Offense der Mavericks schulterten. "Wir sind alle Profis und verstehen die Situation. Wenn er spielen kann, heißt das nicht automatisch, dass wir Spiele gewinnen, aber wir fühlen uns besser, wenn er spielt. Hoffentlich kann er bald zurückkehren."

Spiel 2 der Serie findet in der Nacht auf Dienstag (2.30 Uhr) ebenfalls in Dallas statt. Für Spiel 3 (Freitagnacht um 3 Uhr) geht die Serie dann nach Salt Lake City.

NBA Playoffs - Mavs vs. Jazz: Die Serie im Überblick - 0:1

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 16. April 19 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 93:99 2 19. April 2.30 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz - 3 22. April 3 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks - 4 23. April 22.30 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks - 5* 26. April TBD Dallas Mavericks Utah Jazz - 6* 29. April TBD Utah Jazz Dallas Mavericks - 7* 1. Mai TBD Dallas Mavericks Utah Jazz -

*falls nötig