NBA News: Sixers-Star Joel Embiid will trotz einer Bänderverletzung im Daumen in Spiel 4 auflaufen

Sixers-Star Joel Embiid will trotz eines Bänderverletzung im rechten Daumen in Spiel 4 der Serie gegen die Toronto Raptors auflaufen. Nach Informationen von ESPN plant Philadelphia, den Center für die Begegnung am Samstag als verfügbar zu listen - trotz "signifikanter Schmerzen und Beschwerden" und einer Verstauchung.

In naher Zukunft könnte eine MRT-Untersuchung erfolgen, um die Schwere der Verletzung festzustellen. Beim Training war Embiid jüngst mit einem Verband am Daumen gesehen worden, Head Coach Doc Rivers gab allerdings Entwarnung: "Ihm geht es gut. Wir wollen nur nicht, dass jemand seine Arme und seine Hände trifft. Aber es ist alles in Ordnung."

Embiid hielt seine Presserunde nach dem dritten Sieg im dritten Spiel gegen Toronto erst zwei Stunden nach Spielende ab, nachdem umfassende Behandlungen durchgeführt worden waren. Auch damals trug er bereits einen Tape am Daumen. "Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber ich habe plötzlich Schmerzen gespürt. Ich denke, dass ich mir vielleicht etwas verstaucht habe. Wir werden sehen." Auf die Frage, ob er ausfallen könnte, stellte er klar: "Nein, keine Chance."

Mit einem Sieg am Samstagabend deutscher Zeit könnten die 76ers bereits den Sweep und den Einzug in die Eastern Conference Semifinals klarmachen. Embiid zeigte seine beste Playoff-Leistung in Spiel 3 der Serie, in dem er nach 19 und 31 Punkten zuvor 33 Zähler (12/20 FG) und 13 Rebounds auflegte sowie den Dreier zum 104:101-Sieg nach Verlängerung traf. In der Regular Season kam der Kameruner auf 30,6 Punkte, 11,7 Rebounds und 4,2 Assists bei 49,9 Prozent aus dem Feld.