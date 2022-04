NBA News, Playoffs: Zukunft der Utah Jazz nach Erstrunden-Aus gegen die Mavs ungewiss

Nach dem Erstrunden-Aus gegen die Dallas Mavericks sind die Utah Jazz im dritten Jahr in Folge frühzeitig in den Playoffs gescheitert. In der Salt Lake City macht sich Ratlosigkeit breit.

"Es könnten sich Dinge ändern. Ich bin gerade mental nicht in der Lage, darüber zu reden. Ich möchte einfach nur gewinnen", sagte Donovan Mitchell nach dem Mavs-Spiel zu den Gerüchten über eine mögliche Auflösung des Teams. Auf die Frage nach einem möglichen Trade antwortete er: "Ich werde in einer Woche darüber nachdenken und dann weitermachen, aber im Moment denke ich nicht wirklich darüber nach."

Mitchell hat in fünf der sechs Spiele in der Erstrundenserie gegen die Mavericks 23 oder mehr Punkte erzielt, doch gerade in Spiel 6 gab es wenig Unterstützung. Der 25-Jährige nimmt sich dennoch in die Pflicht. "Wir haben einfach nicht das getan, was wir tun sollten. Wir haben nicht auf dem Niveau einer Meistermannschaft gespielt. Und es beginnt mit mir."

In den letzten Wochen gab es vermehrt Trade-Gerüchte um den Superstar. Ein Scout aus der Eastern Conference erzählte Ric Bucher (Fox Sports) im Januar, dass "Donovan nur ein Erstrunden-Aus davon entfernt ist, in New York zu landen."

Laut einem Bericht von Tony Jones (The Athletic) ist Mitchell jedoch trotz aller Umstände glücklich in Utah und die Franchise ist weiterhin von der Idee überzeugt, einen Titelanwärter um ihn herumzubauen. Gobert gilt daher als realistischerer Kandidat für einen möglichen Trade.

"Als ich vor neun Jahren hierher kam, war es mein Ziel, hier eine Championship zu gewinnen. Daran hat sich nichts geändert. Aber vieles davon liegt nicht in meiner Hand", sagte Rudy Gobert nach dem Playoff-Aus. Der Franzose wird im Juni 30 und hat einen der größten Verträge der Association, wodurch er in den nächsten vier Jahren noch knapp 168 Millionen US-Dollar verdienen wird.

Laut Jones ist es nicht sicher, ob Utah Gobert traden will, jedoch soll es einige Interessenten für den Franzosen geben.

Mavericks vs. Jazz: Die Serie im Überblick