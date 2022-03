NBA News: Warriors-Center James Wiseman mit Rückschlag - Comeback verzögert sich

Die Rückkehr von James Wiseman verzögert sich weiter. Der Center der Golden State Warriors hat erneut Probleme mit dem Knie.

Wie The Athletic berichtet, ist das rechte Knie von Wiseman erneut angeschwollen. Der Nr.2-Pick von 2020 kam nach zwei Meniskus-Operationen in dieser Saison noch nicht zum Einsatz und sollte über das G-League-Team der Warriors langsam herangeführt werden.

In den vergangenen Tagen konnte der Big Man aber nicht mit den Santa Cruz Warriors trainieren und wird auch am Sonntag nicht in der G-League zum Einsatz kommen. Zuvor hatte der 20-Jährige zwei Spiele in der Entwicklungsliga absolviert, dabei legte Wiseman in durchschnittlich 20,9 Minuten 16,5 Punkte, 7,5 Rebounds und 1,5 Blocks bei einer Wurfquote von 56 Prozent auf.

Bei nur noch zwölf Spielen, welche die Warriors zu absolvieren haben, ist es möglich, dass Wiseman in der Regular Season nun gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Neben Wiseman wird auch Stephen Curry mindestens zwei Wochen fehlen, der Superstar der Dubs zog sich gegen die Boston Celtics eine Bänderdehnung zu. Des Weiteren fehlen auch Andre Iguodala und Gary Payton II verletzt.

Die Warriors belegen derzeit mit einer Bilanz von 47-23 den dritten Platz in der Western Conference. Die Memphis Grizzlies haben eine Partie Vorsprung, das Polster auf die Utah Jazz auf Rang vier beträgt drei Spiele.