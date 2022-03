NBA News: Boston Celtics im Verletzungspech - Center Robert Williams fehlt mehrere Wochen

Die Boston Celtics werden voraussichtlich mehrere Wochen auf Center Robert Williams verzichten müssen. Der Anker der besten Verteidigung der NBA hat sich einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen.

Das teilte die Franchise am Montag nach einer MRT-Untersuchung offiziell mit. Williams hatte sich die Verletzung am Sonntag in der Partie gegen die Minnesota Timberwolves zugezogen. Nach Informationen von Adrian Wojnarowski (ESPN) wird er mindestens mehrere Wochen aussetzen müssen.

Der 24-Jährige wird sich laut Head Coach Ime Udoka voraussichtlich einer Operation unterziehen, Details dazu sollen in den kommenden Tagen besprochen werden. Je nach Art der Operation wird der Big Man länger oder kürzer ausfallen. Williams sei aber optimistisch, dass er in dieser Saison noch einmal zurückkommen könne.

Dazu werden die Celtics aber wohl einen tiefen Postseason-Run hinlegen müssen. Bereits in gut zweieinhalb Wochen beginnen die Playoffs (16. April), in den vergangenen Monaten hatte sich Boston eigentlich in einen Rausch gespielt.

Williams spielte eine wichtige Rolle in der Defense der Kelten, die nach Defensiv-Rating mit 105,9 zugelassenen Punkten pro 100 Possessions auf Platz eins in der NBA rangiert. Dank einer enormen Leistungssteigerung im Laufe der Saison hat Boston 24 der vergangenen 28 Spiele gewonnen und den ersten Platz in der Eastern Conference erobert.

Erst in der vergangenen Offseason hatte Williams einen neuen Vierjahresvertrag über 54 Millionen Dollar unterschrieben, in der laufenden Saison legte er in 61 Einsätzen jeweils als Starter 10,0 Punkte, 9,6 Rebounds und 2,2 Blocks pro Partie auf. Dabei versenkte er 73,6 Prozent seiner Feldwurfversuche.