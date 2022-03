NBA-Voting: Wer ist Euer Defensive Player of the Year?

Draymond Green sieht sich weiterhin als Defensive Player of the Year 2021/22. Zurecht? Wir wollen wissen, wer bislang Euer Verteidiger des Jahres ist.

Das MVP-Rennen bleibt spannend, aber auch im Kampf um den Defensive Player of the Year ist noch völlig offen, wer die Trophäe am Ende der Saison mit nach Hause nehmen wird. Draymond Green galt früh als Favorit auf seinen zweiten Titel als bester Verteidiger des Jahres, durch eine zweimonatige Verletzung des Warriors-Stars ist das Rennen aber wieder offen.

Green selbst sieht sich weiterhin in der Pole Position, um aber überhaupt in Frage zu kommen, muss er jedes einzelne der letzten 13 Spiele Golden States absolvieren.

Mal dahin gestellt, ob der 32-Jährige das wirklich schafft, wollen wir wissen, wer im Moment Euer Favorit auf den Award des Defensive Player of the Year ist. Green? Schon wieder Rudy Gobert oder doch ein Anderer? App-User stimmen bitte hier ab!