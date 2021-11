NBA: Wie Desmond Bane von den Grizzlies zu einem der größten Draft-Steals der vergangenen Jahre wurde

Desmond Bane war bei den Memphis Grizzlies vom Start weg ein wertvoller Spieler, in der neuen Saison schickt er sich an, sogar noch etwas mehr zu werden. Dabei hätten die Grizzlies den 23-Jährigen eigentlich gar nicht bekommen dürfen.

Jeder General Manager in der NBA trifft Entscheidungen, die er später gerne zurücknehmen würde, gerade wenn er lange im Amt bleibt. Das bleibt in einem Sport nicht aus, egal, wie gründlich und gewissenhaft man seine Schritte plant. Auch die besten Personaler sind nicht vor Fehlentscheidungen gefeit.

Danny Ainge hielt sich für die Verhältnisse dieses Jobs sehr lange im Amt - von 2003 an bis zum vergangenen Sommer war er im Front Office der Celtics tätig beziehungsweise führte dieses an. Er traf gute Entscheidungen, baute das Meisterteam 2008 zusammen, tauschte den Nr.1-Pick 2017 (Markelle Fultz) für Jayson Tatum und einen weiteren Lottery-Pick ein.

Doch auch er hatte seine Aussetzer. Man muss dafür nicht lange zurückgehen, um ein recht eklatantes Beispiel zu finden - den 2020er Draft. Damals trafen Ainge und sein Team eine Entscheidung, die in dem Moment schon schlecht aussah und seither nicht schöner geworden ist. Warum ließ sich Boston Desmond Bane durch die Lappen gehen?

Desmond Bane: Zu alt, zu kurz ...

Vorweg: Die Celtics waren nicht die einzigen. Blickt man auf die Draft-Reihenfolge ab einer gewissen Range (Dallas an 18?), gibt es eine ganze Reihe von Teams, die mit einer Entscheidung pro Bane heute besser dastehen würden. Es verwirrt aus heutiger Sicht, wie ein Spieler mit offensichtlichen 3-and-D-Skills bis auf Platz 30 fallen konnte, wenn genau diese Fähigkeiten überall gesucht werden. Aber so läuft es manchmal.

Es ist das alte Lied: Bane war mit 22 nach vier Jahren am College relativ "alt" für einen Rookie, seine Arme sind ungewöhnlich kurz, im Vergleich zu jüngeren Spielern wurde ihm weniger Luft nach oben bescheinigt. Es war nicht das erste Mal, dass ein Spieler aus diesen Gründen fällt, es wird auch nicht das letzte Mal sein.

Was die Celtics machten, war dennoch bemerkenswert - weil Bane ihnen eigentlich in den Schoß fiel. Boston pickte dreimal in der ersten Runde: Aaron Nesmith war der 14. Pick, Payton Pritchard folgte an 26, dann kam Bane an 30. Das Team brauchte Shooting rund um die Stars Tatum und Jaylen Brown, eigentlich ergab also auch der Pick eines "alten" und damit fertigen Rookies durchaus Sinn.

Nur nicht für die Celtics. Boston verschenkte - man kann es nicht anders ausdrücken - den 30. Pick und damit Bane an Memphis, als Gegenwert kamen nur zwei künftige Zweitrundenpicks zurück. Und die Celtics wurden Enes Kanter los, der prompt in Portland landete. Der Türke spielt mittlerweile übrigens wieder in Boston. Und Memphis kann sein Glück vermutlich bis heute kaum fassen.

NBA Draft 2020: Die Picks 18-30

Position Team Pick 18 Dallas Mavericks Josh Green 19 Detroit Pistons (via Brooklyn) Saddiq Bey 20 Miami Heat Precious Achiuwa 21 Philadelphia 76ers Tyrese Maxey 22 Denver Nuggets Zeke Nnaji 23 Minnesota Timberwolves (via New York) Leandro Bolmaro 24 Denver Nuggets (via Milwaukee) R.J. Hampton 25 New York Knicks (via OKC) Immanuel Quickley 26 Boston Celtics Payton Pritchard 27 Utah Jazz Udoka Azubuike 28 Minnesota Timberwolves (via Lakers) Jaden McDaniels 29 Toronto Raptors Malachi Flynn 30 Memphis Grizzlies (via Boston) Desmond Bane

Desmond Bane in Memphis: Ein Glücksfall

Bane hat die Befürchtungen, er könne sich nicht mehr groß steigern, nämlich schon jetzt ad absurdum geführt. Als Rookie fand der Swingman sich in Memphis tatsächlich ohne Anlaufschwierigkeiten zurecht: In einem Team ohne viel Shooting war er vom Start weg ein guter Floor-Spacer, traf 43 Prozent seiner Dreier und gleich 47 Prozent aus der Ecke.

Bane nahm dabei sehr wenig, gab aber viel: Seine Usage-Rate von nur 15,5 Prozent verdeutlichte die kleine Rolle in der Grizzlies-Offense, aber Bane füllte diese exzellent aus und stand auch defensiv seinen Mann. In seiner ersten Saison sah er bereits wie ein wertvoller Rollenspieler aus.

"Wir wussten, dass er ein Junge mit einem hohen IQ ist, der es liebt zu arbeiten", schwärmte Grizzlies-Coach Taylor Jenkins gegenüber The Athletic. "Er kümmert sich, er hat die Arbeitseinstellung, er hat die physischen Attribute. Wir sind nicht im Geringsten überrascht [von seiner Entwicklung]."

Desmond Bane glänzt neben Ja Morant in größerer Rolle

In der neuen Saison hat er seinen Horizont noch deutlich erweitert. Während Backcourt-Kollege Ja Morant (berechtigterweise) alle Schlagzeilen dominiert, ist Bane zum Saisonstart oft die zweite Option der Offense und ein ähnlich legitimer Kandidat für den Most Improved Player-Award (wenn Zweit- oder Drittjahresprofis legitim sind). Er ist kein reiner Catch-and-Shoot-Spieler mehr, teilweise übernimmt Bane nun ganz andere Pflichten.

Bane studierte im Sommer Spieler wie Devin Booker oder C.J. McCollum und teilweise lässt sich das erkennen: Er initiiert mehr selbst mit dem Ball in der Hand, der Anteil seiner selbst kreierten Abschlüsse ist deutlich gewachsen. Er hat jetzt schon mehr Pullup-Jumper getroffen (exzellente 27/53) als in der gesamten Vorsaison (23/53).

Seine Effizienz ist in der neuen Rolle ein wenig gesunken, aber immer noch klar überdurchschnittlich - und es ist damit zu rechnen, dass die Dreierquote (derzeit 37,8 Prozent) noch steigen wird. Über die vergangenen drei Spiele traf er kombiniert 12/22 von Downtown, einen kurzen Cold Streak zwischendurch hat er überwunden.

NBA: Das sind die Top-Kandidaten auf den Titel des Most Improved Players © getty 1/21 So manchem Youngster steht "Superstar" auf der Stirn geschrieben, andere Talente brauchen mehr Anlaufzeit für den Durchbruch. Wir schauen auf die Kandidaten für den MIP-Award des meistverbesserten Spielers dieser Saison. © getty 2/21 Platz 10: Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) – Stats 2021/22 (Vergleich zu 20/21): 15,8 Punkte (+7,8), 3,8 Rebounds (+2,1), 4,7 Assists (+2,7), 49,0 Prozent aus dem Feld (+2,8), 38,5 Prozent von Downtown (+8,4) © getty 3/21 Einer der größten Profiteure bei dem ganzen Drama um Ben Simmons ist zweifelsohne Tyrese Maxey. Dieser übernimmt bei Philly die Rolle des Spielmachers und macht dort einen sehr guten Job - den Bucks etwa schenkte er 31 Zähler ein. © getty 4/21 Platz 9: Harrison Barnes (Sacramento Kings) – Stats 2021/22 (Vergleich zu 20/21): 21,4 Punkte (+5,5), 8,6 Rebounds (+2), 2,6 Assists (-0,9), 49 Prozent aus dem Feld (-0,7), 42,5 Prozent von Downtown (+3,4) © getty 5/21 Bereits in der Spielzeit 2016/17 war Barnes unter den Favoriten auf den MIP-Award - damals ging dieser an Giannis. Statistisch gesehen ist Barnes oben mit dabei, dabei ist er als Veteran ein ungewöhnlicher Kandidat. © getty 6/21 Platz 8: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) – Stats 2021/22 (Vergleich zu 20/21): 25,9 Punkte (+6,6), 6,2 Rebounds (+1,5), 3,5 Assists (+0,6), 43 Prozent aus dem Feld (+1,3), 34,3 Prozent von Downtown (+1,4) © getty 7/21 Edwards wurden eine schlechte Work-Ethic und fehlende Motivation nachgesagt, doch davon ist kaum etwas zu sehen. Von Zweitjahresprofis wird zwar ein Sprung erwartet, der von Edwards wirkt aber massiv - siehe seine 48-Punkte-Gala gegen Golden State. © getty 8/21 Platz 7: Dejounte Murray (San Antonio Spurs) – Stats 2021/22 (Vergleich zu 20/21): 18,4 Punkte (+2,7), 7,9 Rebounds (+0,8), 8,2 Assists (+2,8), 44,5 Prozent aus dem Feld (-0,8), 33,3 Prozent von Downtown (+1,6) © getty 9/21 Der Spurs-Spielmacher ist in fast jeder Partie der Texaner ein heißer Kandidat auf ein Triple-Double. In der Offensive kann sich Murray neben seinen Fähigkeiten als Spielgestalter nun auch auf einen verlässlicheren Jumpshot verlassen. © getty 10/21 Platz 6: OG Anunoby (Toronto Raptors) – Stats 2021/22 (Vergleich zu 20/21): 19,7 Punkte (+3,8), 5,8 Rebounds (+0,3), 2,9 Assists (+0,7), 41,9 Prozent aus dem Feld (-6,1), 34,4 Prozent von Downtown (-5,4) © getty 11/21 Die Chancen, dass Anunoby in die Fußstapfen von dem ehemaligen Preisträger Siakam treten kann, stehen ziemlich gut. Der Engländer hat scoringmäßig eine ordentliche Schippe draufgelegt, in der Defensive überzeugt er weiterhin durch seine Vielseitigkeit. © getty 12/21 Platz 5: Jordan Poole (Golden State Warriors) – Stats 2021/22 (Vergleich zu 20/21): 17,8 Punkte (+5,8), 2,9 Rebounds (+1,1), 3,4 Assists (+1,5), 43,8 Prozent aus dem Feld (+0,6), 32,2 Prozent von Downtown (-2,9) © getty 13/21 Jordan Poole hat einen maßgeblichen Anteil am überragenden Saisonauftakt der Warriors. Die Minuten des Guards werden nach der Rückkehr Klay Thompsons sicherlich zurückgehen, doch der Youngster wird sicherlich auch von der Bank für Aufsehen sorgen. © getty 14/21 Platz 4: Tyler Herro (Miami Heat) – Stats 2021/22 (Vergleich zu 20/21): 20,9 Punkte (+5,8), 5,3 Rebounds (+0,3), 3,9 Assists (+0,5), 46,3 Prozent aus dem Feld (+2,4), 42,3 Prozent von Downtown (+6,3) © getty 15/21 In den letztjährigen Playoffs machte Herro einen Rückschritt. Momentan sieht er wieder deutlich mehr nach dem Herro aus der Bubble aus - auf den Sixth-Man-Award hat er sogar noch bessere Karten. © getty 16/21 Platz 3: Cole Anthony (Orlando Magic) – Stats 2021/22 (Vergleich zu 20/21): 19,3 Punkte (+6,4), 7,2 Rebounds (+2,5), 4,9 Assists (+0,8), 44 Prozent aus dem Feld (+4,3), 39,1 Prozent von Downtown (+5,4) © getty 17/21 Cole Anthony gehört zu den größeren Überraschungen auf dieser Liste. Im Orlando-Rebuild kann der Spielmacher frei aufspielen - besonders auffällig ist die verbesserte Dreierquote, zumal er deutlich mehr wirft als im Vorjahr. © getty 18/21 Platz 2: Miles Bridges (Charlotte Hornets) – Stats 2021/22 (Vergleich zu 20/21): 21,3 Punkte (+8,6), 7,5 Rebounds (+1,5), 3,5 Assists (+1,3), 43,8 Prozent aus dem Feld (-6,5), 34,4 Prozent von Downtown (-5,6) © getty 19/21 Bridges hat im Osten bereits einen Player-of-the-Week-Award gesammelt. Mit seiner Athletik und spektakulären Plays hat er gemeinsam mit LaMelo Ball den "Buzz" zurück in die Buzz City gebracht. © getty 20/21 Platz 1: Ja Morant (Memphis Grizzlies) – Stats 2021/22 (Vergleich zu 20/21): 26,5 Punkte (+7,4), 5,7 Rebounds (+1,7), 7,3 Assists (-0,1), 48,5 Prozent aus dem Feld (+3,6), 34,5 Prozent von Downtown (+4,2) © getty 21/21 Ja Morant produziert nicht nur Highlights wie am Fließband, sondern hat sich bei den Grizzlies trotz seines jungen Alters als echter Leader etabliert. Morant gehört zu den ligaweit besten Scorern unterm Korb - und das als vergleichsweise kleiner PG.

Desmond Bane: Gut genug für eine lange Karriere

Als fertig betrachtet Bane sich selbst dabei noch nicht - richtigerweise. Er kommt Stand jetzt fast nie an die Freiwurflinie, ist noch keine Gefahr am Ring. "Ich will ein besserer Finisher werden, ein besserer Playmaker, damit ich mehr am Ball spielen kann und ein echter Three-Level-Scorer werde", sagte Bane zu The Athletic.

Das sind große Ziele und es bleibt abzuwarten, ob der nicht unbedingt explosive Athlet Bane diesen Punkt tatsächlich erreichen wird. Was hingegen jetzt schon feststeht: Er ist einer der besseren Spieler seines Jahrgangs und einer, dessen Skillset ihm, selbst wenn es sich nicht mehr groß verändert, eine lange Karriere in der Liga bescheren wird. Diese Art von Spieler kann jedes Team brauchen, ausnahmslos.

Unter normalen Umständen ist ein solcher Spieler an Position 30 bereits ein Draft-Steal. Unter diesen besonderen Umständen ist er für die Grizzlies sogar mehr als das.

Desmond Bane: Seine Statistiken in Memphis