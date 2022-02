NBA News, Los Angeles Lakers: NBA-Legende Jerry West beklagt "schreckliche Beziehung" zu den Lakers

Jerry West hat sich über fehlende Wertschätzung seitens der Los Angeles Lakers für seine Verdienste für die Franchise beklagt. Als Spieler, Head Coach und Executive hatte er die Lakers jahrelang geprägt und zu zahlreichen Erfolgen geführt. Mittlerweile sei die Beziehung zur Franchise aber am Tiefpunkt.

"Eine Enttäuschung in meiner Karriere ist, dass meine Beziehung zu den Lakers schrecklich ist", sagte West in einem Interview mit The Athletic. "Ich weiß nicht, warum. Aber am Ende des Tages denke ich mir oft: 'Vielleicht hätte ich woanders als bei den Lakers spielen sollen, wo jemand es zu schätzen gewusst hätte, wie viel Einsatz man zeigt.'"

Der heute 83-Jährige startete seine Hall-of-Fame-Karriere als Spieler 1960 in Los Angeles, er verbrachte seine komplette 14-jährige Profilaufbahn bei den Lakers und gilt bis heute als einer der besten Spieler aller Zeiten. Bei der Traditionsfranchise wurde "Mr. Clutch" 14-mal All-Star und gewann die Championship 1972. Drei Jahre zuvor wurde sogar als Finals-MVP ausgezeichnet - obwohl er mit L.A. in den Finals gegen Boston verlor.

Anschließend prägte er die Lakers als Head Coach und als Executive. Als General Manager führte er Purple-and-Gold zu sechs Meisterschaften, später arbeitete er unter anderem für die Grizzlies, Warriors und Clippers. Sein Trikot mit der Nummer 44 hängt seit 1983 unter dem Hallendach in L.A., zudem steht seit 2011 eine Statue vor der Crypto.com Arena.

Dennoch ist das Verhältnis mit den Lakers schon seit Jahren angespannt. Als Teambesitzerin Jeanie Buss ihn im vergangenen Jahr nicht in ihre Liste der Top 5 der wichtigsten Lakers aller Zeiten aufnahm, bezeichnete er dies als "eins der beleidigendsten Dinge, die ich jemals in meinem Leben gehört habe".

Zudem habe die Organisation die Gratis-Lakers-Tickes auf Lebenszeit, die der frühere Besitzer Dr. Jerry Buss ihm versprochen habe, gestrichen. Die Nachricht kam per "kalter Textnachricht auf das Handy meiner Frau", berichtet West. "Niemand hatte den Mut, mich anzurufen."

West, dessen Silhouette als Vorlage für das heutige NBA-Logo dient, erklärte zudem, dass die Beziehung zu den Lakers wohl nicht mehr zu retten sei: "Es ist zu spät. Ich brauche das nicht mehr. Es ist lästig, wie sehr sich manche Leute verändern. Ich verstehe es nicht, aber es ist okay."