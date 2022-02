NBA News: LeBron James spricht vor der Trade Deadline über die Optionen der Los Angeles Lakers

LeBron James hat vor der Trade-Deadline am Donnerstag über mögliche Veränderungen bei den Los Angeles Lakers gesprochen und dabei auch den zuletzt häufig kritisierten Russell Westbrook in Schutz genommen.

"Wenn du eine Chance hast, dich zu verbessern, musst du diese Möglichkeiten in Betracht ziehen. Niemand lässt eine Chance liegen, sich weiter zu verbessern", sagte LeBron und zog einen Vergleich zur NFL heran. "So gut wie die Rams auch waren, als sie die Chance hatten, einen Top-Spieler wie Odell (Beckham Jr.) zu bekommen, haben sie zugeschlagen. Wenn du eine Chance hast, dich zu verbessern, versucht du sie zu nutzen, wenn nicht, machst du das Beste aus dem, was du hast."

Aufgrund der schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen sind die Trade-Gerüchte um das Team aus Hollywood immer größer geworden. Im Mittelpunkt stand dabei regelmäßig Westbrook, der über die vergangenen zehn Spiele 17,7 Punkte bei einer Feldwurfquote von 44,2 Prozent auflegt.

"Ich habe ihm gesagt, dass er weitermachen und aufhören soll, an sich selbst zu zweifeln. Er ist ein instinktiver Spieler. Mit all dem, was er in dieser Liga erreicht hat, sollte er niemals an sich selbst zweifeln. Ich bin komplett von seinen Fähigkeiten überzeugt", nahm James den neunmaligen All-Star in Schutz.

LeBron James: "Nicht eine Person verantwortlich"

Die Misere der Lakers (sechs Niederlagen aus den vergangenen zehn Partien und Platz neun im Westen) sei aus James' Sicht nicht an einer Person festzumachen. "Am Ende des Tages stecken wir alle gemeinsam in dieser Situation. Es gibt nicht eine Person, die das alleine zu verantworten hat oder die Schuld dafür trägt. Wenn wir verlieren, verlieren wir zusammen, wenn wir gewinnen, gewinnen wir zusammen. So einfach ist das", erklärte er.

Auch wenn die Lakers mit vielen Spielern in Verbindung gebracht werden, sind die Optionen des Teams aufgrund der Gehaltsstruktur stark begrenzt. Westbrooks Vertrag ist so gut wie nicht tradebar (44 Mio. Dollar 2021/22, 47 Mio. 2022/23), lediglich durch ein Paket um Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn und einen zukünftigen Erstrundenpick kann L.A. auf Verstärkung hoffen.

James legt in dieser Saison 29,1 Punkte, 7,8 Rebounds und 6,4 Assists auf, verpasste aufgrund anhaltender Verletzungen aber bereits 17 Spiele. Mit dem King auf dem Feld stehen die Lakers bei einer Bilanz von 20-17.